Дубли Азмуна и Миранчука, удаление Оздоева и ликование Сёмина: как «Локомотив» впервые за 14 лет завоевал Суперкубок

«Локомотив» в матче за Суперкубок одержал верх над «Зенитом» и впервые за 14 лет стал обладателем почётного трофея. Железнодорожникам быстро удалось открыть счёт, но питерцы ответили двумя голами Сердара Азмуна. Тем не менее незадолго до финального свистка Алексей Миранчук оформил дубль за четыре минуты и принёс подопечным Юрия Сёмина победу. А подопечные Сергея Семака в концовке остались без получившего красную карточку Магомеда Оздоева.

«Проклятие Суперкубка» для «Локомотива» и заход на пятый трофей для «Зенита»

Противостояние «Зенита» и «Локомотива» давно превратилось для Суперкубка практически в классическое, поскольку командам в битве за трофей предстояло встретиться в третий раз.

Первый состоялся 11 лет назад. Тогда питерцы на ещё старых «Лужниках» одержали победу благодаря курьёзному мячу Андрея Аршавина. Лидер сине-бело-голубых неожиданно обокрал Ивана Левенца, когда тот готовился ввести снаряд в игру от своих ворот, и пробил по пустому створу.

Так «Зенит» в первый раз в истории стал обладателем Суперкубка, а Левенец через несколько лет после описываемых событий завершил карьеру.

Во второй раз команды встретились в 2015-м. Тогда завоевавшие чемпионство питерцы также оказались сильнее — в дополнительное время. Причём игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

Стал обладателем почётного трофея «Зенит» и в следующем году, а вот «Локо» неизменно терпел неудачи. В прошлом году железнодорожники в Нижнем Новгороде неожиданно уступили обескровленному ЦСКА, а в 2017-м — «Спартаку» Массимо Карреры. Ранее же были те самые поражения от «Зенита».

Неслучайно капитан команды Ведран Чорлука в преддверии матча с грустью пошутил, что не хочет четвёртый раз в карьере проиграть в поединке за Суперкубок.

Между тем подошёл к игре «Локомотив» практически без потерь, если не считать неожиданно покинувшего клуб Хвичу Кварацхелию. Пополнили же команду два футболиста — Мурило и Дмитрий Живоглядов, и оба сходу попали в стартовый состав. Россиянин занял место на правом фланге обороны, а бразилец составил дуэт в центре защиты с Чорлукой.

А вот бразильского новобранца «Зенита» Дугласа Лимы, который накануне подписал с клубом контракт, в заявке разумеется не оказалось.

В остальном составы обеих команд сюрпризами не изобиловали. Разве что у питерцев в опорную зону вернулся Кристиан Нобоа.

Между тем дополнительный интерес к матчу вызвал тот факт, что он проводился на обновлённом стадионе «Динамо». Бело-голубые успели провести на нём всего один поединок, а потому большая часть болельщиков реконструированную арену увидеть не успела. Этим и объяснялся аншлаг — свободных мест на трибунах практически не было.

Гол Смолова на шестой минуте и ответ Азмуна в раздевалку

Несмотря на то, что большинство болельщиков ждали победы от «Зенита», питерцы начали матч не слишком уверенно и пропустили уже на шестой минуте. Быстрая атака «Локомотива» закончилась великолепной разрезающей передачей от Рифата Жемалетдинова, а Фёдор Смолов точно пробил в ближний угол. Андрей Лунёв в этой ситуации явно сыграл не лучшим образом.

Пропущенный мяч не входил в планы питерцев и долгое время они не могли прийти в себя. У «Зенита» практически ничего не получалось впереди. Возле чужой штрафной пытался цепляться за мячи один Артём Дзюба, а Сердар Азмун был абсолютно незаметен. Пожалуй, можно вспомнить только опаснейший удар Ярослава Ракицкого головой в упор после подачи углового, но украинец отправил мяч прямо в Гилерме.

Вполне уверенно чувствовали себя и новички «Локо» Живоглядов с Мурило. Россиянин на фланге противостоял Себастьяну Дриусси и практически выключил аргентинца из игры. Эмилиано Ригони на противоположном крае тоже был не слишком заметен. А при обороне красно-зелёные зачастую оставляли в центре защиты трёх человек, и в компанию к Мурило с Чорлукой опускался один из фланговых игроков обороны.

Впрочем, и железнодорожники создали не так много опасных моментов, и все они на счету Смолова. В одном из эпизодов он едва не забил ножницами, а в другом, пытаясь замкнуть навес Антона Миранчука, столкнулся с Лунёвым.

«Зенит» же ближе к концу тайма забрал мяч под свой контроль и организовал давление на ворота соперника. До поры железнодорожники уверенно с ним справлялись, и в штрафную сопернику проникать не удалось.

Но уже в добавленное арбитром время подопечным Семака всё же удалось отыграться. После розыгрыша углового Азмун обыграл в штрафной защитника и спокойно отправил мяч в ворота. Так незаметный до того иранец восстановил статус-кво на табло.

Невероятная концовка и радость железнодорожников

Второй тайм начался для «Локомотива» также неудачно, как и закончился первый. Буквально через пять минут после возобновления игры Азмун сделал дубль и вывел «Зенит» вперёд. После прострела с правого фланга иранец издевательски обыграл Мурило и спокойно отправил мяч в створ.

Теперь уже железнодорожникам требовалось идти вперёд, и подопечные Сёмина забрали снаряд под свой контроль. Красно-зелёные пытались плести интересные комбинации возле чужих ворот, но в штрафную практически не проникали.

Понимая необходимость усиления атакующей линии, Сёмин бросил в бой высокого Эдера, чтобы тот мог цепляться за мячи на чужой половине, и это сработало. Команда, наконец, смогла прижать оппонента к воротам.

Сравнять счёт за полчаса до конца мог всё тот же Смолов, но мяч после его удара метров с 20 приняла на себя перекладина.

Впрочем, питерцы ответили на это своим ударом в стойку. После подачи углового Гилерме в перекладину отразил снаряд, пущенный Ивановичем.

Тем не менее преимущество «Локо» с каждой минутой становилось всё ощутимее, а питерцев постепенно начали оставлять силы. В заключительном отрезке матча «железнодорожники» сломили сопротивление подопечных Семака. На 77-й минуте Алексей Миранчук в штрафной легко обыграл защитника и красиво закрутил мяч точно в дальний угол.

А ещё через несколько минут футболист свёл стадион с ума. Алексей вновь на скорости ворвался в штрафную и пробил в правый от себя угол — 3:2. Так, ситуация перевернулась с ног на голову, а у «Локо» в составе нашёлся свой Азмун.

К слову, иранца к тому моменту на поле уже не было – незадолго до первого гола Миранчука Семак поменял его на Луку Джорджевича.

И без своего лидера сопротивления «Зениту» организовать не удалось. Железнодорожники мужественно оборонялись из последних сил и, наконец, прервали проклятие Суперкубка. Команде удалось завоевать трофей впервые с 2005-го.

«Зенит» же в концовке вовсе остался в меньшинстве. У Магомеда Оздоева сдали нервы и он накричал на судью, после его тот показал ему заслуженную вторую жёлтую карточку.