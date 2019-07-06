Дубли Азмуна и Миранчука, удаление Оздоева и ликование Сёмина: как «Локомотив» впервые за 14 лет завоевал Суперкубок
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Проклятие Суперкубка» для «Локомотива» и заход на пятый трофей для «Зенита»
Противостояние «Зенита» и «Локомотива» давно превратилось для Суперкубка практически в классическое, поскольку командам в битве за трофей предстояло встретиться в третий раз.
Первый состоялся 11 лет назад. Тогда питерцы на ещё старых «Лужниках» одержали победу благодаря курьёзному мячу Андрея Аршавина. Лидер сине-бело-голубых неожиданно обокрал Ивана Левенца, когда тот готовился ввести снаряд в игру от своих ворот, и пробил по пустому створу.
Так «Зенит» в первый раз в истории стал обладателем Суперкубка, а Левенец через несколько лет после описываемых событий завершил карьеру.
Во второй раз команды встретились в 2015-м. Тогда завоевавшие чемпионство питерцы также оказались сильнее — в дополнительное время. Причём игра состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».
Стал обладателем почётного трофея «Зенит» и в следующем году, а вот «Локо» неизменно терпел неудачи. В прошлом году железнодорожники в Нижнем Новгороде неожиданно уступили обескровленному ЦСКА, а в 2017-м — «Спартаку» Массимо Карреры. Ранее же были те самые поражения от «Зенита».
Неслучайно капитан команды Ведран Чорлука в преддверии матча с грустью пошутил, что не хочет четвёртый раз в карьере проиграть в поединке за Суперкубок.
Между тем подошёл к игре «Локомотив» практически без потерь, если не считать неожиданно покинувшего клуб Хвичу Кварацхелию. Пополнили же команду два футболиста — Мурило и Дмитрий Живоглядов, и оба сходу попали в стартовый состав. Россиянин занял место на правом фланге обороны, а бразилец составил дуэт в центре защиты с Чорлукой.
А вот бразильского новобранца «Зенита» Дугласа Лимы, который накануне подписал с клубом контракт, в заявке разумеется не оказалось.
В остальном составы обеих команд сюрпризами не изобиловали. Разве что у питерцев в опорную зону вернулся Кристиан Нобоа.
Между тем дополнительный интерес к матчу вызвал тот факт, что он проводился на обновлённом стадионе «Динамо». Бело-голубые успели провести на нём всего один поединок, а потому большая часть болельщиков реконструированную арену увидеть не успела. Этим и объяснялся аншлаг — свободных мест на трибунах практически не было.
Гол Смолова на шестой минуте и ответ Азмуна в раздевалку
Несмотря на то, что большинство болельщиков ждали победы от «Зенита», питерцы начали матч не слишком уверенно и пропустили уже на шестой минуте. Быстрая атака «Локомотива» закончилась великолепной разрезающей передачей от Рифата Жемалетдинова, а Фёдор Смолов точно пробил в ближний угол. Андрей Лунёв в этой ситуации явно сыграл не лучшим образом.
Пропущенный мяч не входил в планы питерцев и долгое время они не могли прийти в себя. У «Зенита» практически ничего не получалось впереди. Возле чужой штрафной пытался цепляться за мячи один Артём Дзюба, а Сердар Азмун был абсолютно незаметен. Пожалуй, можно вспомнить только опаснейший удар Ярослава Ракицкого головой в упор после подачи углового, но украинец отправил мяч прямо в Гилерме.
Вполне уверенно чувствовали себя и новички «Локо» Живоглядов с Мурило. Россиянин на фланге противостоял Себастьяну Дриусси и практически выключил аргентинца из игры. Эмилиано Ригони на противоположном крае тоже был не слишком заметен. А при обороне красно-зелёные зачастую оставляли в центре защиты трёх человек, и в компанию к Мурило с Чорлукой опускался один из фланговых игроков обороны.
Впрочем, и железнодорожники создали не так много опасных моментов, и все они на счету Смолова. В одном из эпизодов он едва не забил ножницами, а в другом, пытаясь замкнуть навес Антона Миранчука, столкнулся с Лунёвым.
«Зенит» же ближе к концу тайма забрал мяч под свой контроль и организовал давление на ворота соперника. До поры железнодорожники уверенно с ним справлялись, и в штрафную сопернику проникать не удалось.
Но уже в добавленное арбитром время подопечным Семака всё же удалось отыграться. После розыгрыша углового Азмун обыграл в штрафной защитника и спокойно отправил мяч в ворота. Так незаметный до того иранец восстановил статус-кво на табло.
Невероятная концовка и радость железнодорожников
Второй тайм начался для «Локомотива» также неудачно, как и закончился первый. Буквально через пять минут после возобновления игры Азмун сделал дубль и вывел «Зенит» вперёд. После прострела с правого фланга иранец издевательски обыграл Мурило и спокойно отправил мяч в створ.
Теперь уже железнодорожникам требовалось идти вперёд, и подопечные Сёмина забрали снаряд под свой контроль. Красно-зелёные пытались плести интересные комбинации возле чужих ворот, но в штрафную практически не проникали.
Понимая необходимость усиления атакующей линии, Сёмин бросил в бой высокого Эдера, чтобы тот мог цепляться за мячи на чужой половине, и это сработало. Команда, наконец, смогла прижать оппонента к воротам.
Сравнять счёт за полчаса до конца мог всё тот же Смолов, но мяч после его удара метров с 20 приняла на себя перекладина.
Впрочем, питерцы ответили на это своим ударом в стойку. После подачи углового Гилерме в перекладину отразил снаряд, пущенный Ивановичем.
Тем не менее преимущество «Локо» с каждой минутой становилось всё ощутимее, а питерцев постепенно начали оставлять силы. В заключительном отрезке матча «железнодорожники» сломили сопротивление подопечных Семака. На 77-й минуте Алексей Миранчук в штрафной легко обыграл защитника и красиво закрутил мяч точно в дальний угол.
А ещё через несколько минут футболист свёл стадион с ума. Алексей вновь на скорости ворвался в штрафную и пробил в правый от себя угол — 3:2. Так, ситуация перевернулась с ног на голову, а у «Локо» в составе нашёлся свой Азмун.
К слову, иранца к тому моменту на поле уже не было – незадолго до первого гола Миранчука Семак поменял его на Луку Джорджевича.
И без своего лидера сопротивления «Зениту» организовать не удалось. Железнодорожники мужественно оборонялись из последних сил и, наконец, прервали проклятие Суперкубка. Команде удалось завоевать трофей впервые с 2005-го.
«Зенит» же в концовке вовсе остался в меньшинстве. У Магомеда Оздоева сдали нервы и он накричал на судью, после его тот показал ему заслуженную вторую жёлтую карточку.
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