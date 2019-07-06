«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч за Суперкубок России по футболу

Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Зенита», с первых минут на поле у команды появятся Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси. «Локомотив» же огласил следующий состав: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов. «Зенит» является действующим победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Локомотив» — обладателем Кубка страны. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 19:00. Ранее экс-футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов признался, что не видит причин, по которым «Зенит» отдаст трофей «Локомотиву». 💥 Стартовые составы на матч за Олимп-Суперкубок России #ЗенитЛокомотив#СуперкубокРоссии#Зенит#Локомотивpic.twitter.com/dl3Q3Xgchs — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 6 июля 2019 г.