«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч за Суперкубок России по футболу

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Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» назвали стартовые составы на матч за Суперкубок России по футболу.
«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч за Суперкубок России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Зенита», с первых минут на поле у команды появятся Андрей Лунёв, Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артём Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.

«Локомотив» же огласил следующий состав: Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбусь, Ведран Чорлука, Мурило Серкейра, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов.

«Зенит» является действующим победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Локомотив» — обладателем Кубка страны.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — 19:00.

Ранее экс-футболист сине-бело-голубых Владислав Радимов признался, что не видит причин, по которым «Зенит» отдаст трофей «Локомотиву».

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