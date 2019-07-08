Тренерский дебют Игнашевича, 14-летний вундеркинд и финансовые проблемы клубов: главные интриги нового сезона ФНЛ

В воскресенье, 7 июля, состоялись матчи первого тура нового сезона ФНЛ. Московское «Торпедо» после нескольких лет отсутствия вернулось в подэлитную лигу и постарается добиться успеха под руководством тренера-дебютанта Сергея Игнашевича. В составе другого столичного клуба, «Чертаново», может дебютировать 14-летний футбольный вундеркинд Сергей Пиняев. Однако у некоторых клубов, вероятно, возникнут проблемы с финансированием.

Судьба новых стадионов

В последнее время настоящим трендом ФНЛ стало наличие нескольких суперсовременных стадионов, построенных специально к чемпионату мира. Так, в завершившемся сезоне подэлитная лига была представлена аренами в Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде и Калининграде.

В новом их станет на один меньше, поскольку «Сочи» отправился на повышение в РПЛ. Однако остальные команды, принимающие гостей на современных объектах, наверняка тоже будут рассчитывать на повышение в классе, чтобы их арены принимали матчи Премьер-лиги.

В прошлом сезоне близок к решению задачи был «Нижний Новгород», но в стыковых матчах нижегородцы уступили «Крыльям Советов». В свою очередь, «Ротор», «Мордовию» и «Балтику» лихорадило, а калининградцы вовсе оказались в зоне вылета, но остались в ФНЛ, так как две команды, занявшие первые места в своих зонах в ПФЛ, отказались от повышения в классе.

Другой вопрос, продолжат ли новые стадионы собирать внушительную аудиторию? После чемпионата мира они порой радовали аншлагами, но ближе к осени посещаемость начала неуклонно снижаться.

Какое будущее ждёт «Енисей» после вылета из РПЛ

Отдельный интерес вызывает будущее команд, покинувших РПЛ. К сожалению, согласно тренду последних лет, неудачники Премьер-лиги зачастую отправляются сразу в ПФЛ из-за серьёзных финансовых проблем. На этот раз подобная участь постигла «Анжи», который едва не прекратил существование.

А вот «Енисей» намерен вновь побороться за путёвку в элиту. Пусть целый ряд ведущих футболистов летом команду покинули, на их места пришли опытные исполнители: Артём Делькин, Роман Бугаев, Андрей Буйволов и другие. Также удалось взять в аренду несколько интересных молодых игроков.

Наконец, Дмитрия Аленичева на посту главного тренера сменил экс-наставник молодёжной команды «Енисея» Александр Алексеев, хотя, по информации СМИ, красноярцы также пытались договориться о сотрудничестве с хорошо зарекомендовавшим себя в «Анжи» Магомедом Адиевым.

Как выступят фарм-клубы «Спартака» и «Краснодара»

В последние сезоны ФНЛ примечательна не только наличием современных стадионов, но и большим количеством молодых футболистов. В новом сезоне в подэлитной лиге выступят фарм-клубы «Спартака» и «Краснодара». Ранее компанию им составлял «Зенит-2», но весной питерцы вылетели в ПФЛ.

Зато москвичи и краснодарцы явно будут вновь не в числе последних. Так, южане в прошлом сезоне с ходу попали в топ-10. Красно-белые выступили чуть похуже и заняли 13-е место.

Но главное, что фарм-клубы выполняют те задачи, которые на них возложены: поставляют молодых футболистов в первую команду. Например, в составе «Спартака» горнило ФНЛ прошли Николай Рассказов, Зелимхан Бакаев, Александр Максименко и другие молодые игроки.

В фарме «Краснодара» первые шаги на профессиональном уровне делали Матвей Сафонов, Магомед Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев и Даниил Уткин. Теперь же все они играют не последнюю роль в коллективе Мурада Мусаева.

Сумеет ли «Чертаново» вновь побороться за повышение в классе

Ещё одной командой ФНЛ, которая занимается исключительно воспитанием молодых футболистов, является «Чертаново». Клуб полностью содержат власти Москвы. Игроки там получают зарплату всего в несколько десятков тысяч рублей.

Однако это не помешало талантливому коллективу в дебютном сезоне в ФНЛ занять пятое место и остановиться в шаге от зоны стыковых матчей. При этом ещё зимой команду покинули ярко проявившие себя Антон Зиньковский, Максим Глушенков и Наиль Умяров. Двое последних отправились в «Спартак», а Зиньковский — в «Крылья Советов».

Кто знает, возможно, не случись этой вынужденной потери лидеров — и «Чертаново» сумело бы сенсационно пробиться в РПЛ.

В новом сезоне подопечные Игоря Осинькина если сами не отправятся в Премьер-лигу, то наверняка отправят туда очередную порцию талантливых исполнителей.

Возможно, даже состоится дебют вундеркинда Сергея Пиняева. В ноябре ему исполнится 15 лет — и он получит возможность выходить на поле в ФНЛ. Между тем нападающий, славящийся невероятной результативностью, уже успел побывать на стажировке в «Манчестер Юнайтед».

Как выступит «Торпедо»

В новом сезоне одной московской командой в ФНЛ станет больше, поскольку путёвку в ФНЛ ожидаемо сумело завоевать «Торпедо». Легендарный клуб пережил очередной непростой этап в своей истории и готовится к возвращению былой славы при активной поддержке владельца клуба — бизнесмена Романа Авдеева.

Предприниматель настроен не только вернуть чёрно-белых в Премьер-лигу, но и реконструировать стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

За коллективом будет особенно интересно следить ещё и потому, что летом его возглавил Сергей Игнашевич. Руководство клуба не побоялось доверить важный пост 39-летнему специалисту, который ещё не имеет опыта самостоятельной работы и лишь год назад завершил карьеру.

При этом добившийся повышения в классе Игорь Колыванов был отправлен в отставку, что вызвало недовольство некоторых болельщиков. Впрочем, фигура Игнашевича не должна вызывать у них отторжения, ведь Сергей является воспитанником чёрно-белых.

А вот возвращение Игоря Лебеденко фанаты встретили в штыки. Они так и не простили ему ухода в «Локомотив» в середине нулевых. Остаётся надеяться, что известные своим непростым характером болельщики «Торпедо» обойдутся без излишней агрессии.

Чем удивит «Чайка»

Весьма громким получилось и повышение в классе «Чайки» из небольшого села Песчаноперекопское в Краснодарском крае. Во-первых, этот клуб является полностью частным и принадлежит бизнесмену Андрею Чайке.

Во-вторых, выход команды в ФНЛ сопровождался целым рядом скандалов. Для начала руководители главного соперника «Чайки» — «Урожая» — обвинили песчаноперекопцев в подкупе игроков «Черноморца» в ключевом матче прошлого сезона. РФС даже открыл специальное расследование, но вину «Чайки» не установил.

Затем у скромного коллектива неожиданно возник конфликт с «Ростовом». По соглашению с руководством города «Чайка» матчи грядущего сезона будет проводить на «Ростов-Арене». Однако в клубе имели неосторожность начать продажу билетов на фанатские сектора жёлто-синих под вывеской «Наш дом». Поклонники «Ростова» потребовали немедленно прекратить продажу на указанные места, в ответ на это Андрей Чайка назвал их «больными людьми».

Кажется, следить за одним из немногих частных клубов страны будет интересно на протяжении всего сезона вне зависимости от результатов.

Обойдутся ли команды без финансовых проблем

К сожалению, в последние годы провинциальные клубы зачастую испытывают серьёзные финансовые сложности и прекращают существование. Например, после окончания прошлого сезона было объявлено о банкротстве поигравшей в еврокубках «Сибири». При этом в ПФЛ заявили новый клуб «Новосибирск».

Проблемы испытывали и некоторые коллективы, сумевшие сохранить место в лиге. Крайне непростая ситуация сложилась в «Факеле», где прямо заявляли, что перед клубом стоит задача «выжить».

Остаётся лишь надеяться, что новый сезон до конца доиграют все 20 команд и болельщикам не придётся читать ставшие уже привычными новости о многомесячных задолженностях по зарплате и необходимости питаться лапшой быстрого приготовления, как это было совсем недавно в «Луче».