«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ

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Глава пресс-службы махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Сергей Расулов заявил, что дагестанский коллектив смог получить лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с ограничениями на заявку новых игроков.
«Анжи» получил лицензию на участие в ПФЛ
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«Нам дали лицензию на участие в ПФЛ. У нас есть определённые ограничения, которые касаются запрета на заявку новых игроков из-за долгов. Но сейчас это никак не помешает нашей команде участвовать в турнире, потому что у нас большая группа воспитанников, молодых футболистов, которые будут играть», — цитирует главу пресс-службы махачкалинцев «Чемпионат».

По его словам, ближайший сезон «Анжи» будет стараться расплатиться со всеми долгами и добиться снятия ограничения на заявку. Также он добавил, что команда уже начала первый сбор, который она проведёт на «Анжи Арене», а играть коллектив в сезоне будет на искусственном поле арены.

«Мы очень благодарны руководству «Анжи Арены», что пошли нам навстречу. Там прекрасные условия. Что касается названия, то мы сохраняем название «Анжи». Мы за это и боролись, чтобы сохранить наш бренд», — добавил Расулов.

В минувшем сезоне коллектив из Махачкалы выступал в Российской премьер-лиге, но вылетел из неё, заняв итоговое, 15-е место в турнирной таблице. Заявиться для участия в Футбольной национальной лиге «Анжи» не смог из-за сложной финансовой ситуации в клубе.

Ранее в «Анжи» сообщили размер задолженности клуба по зарплате.

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