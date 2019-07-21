«Задержаны болельщики, использовавшие пиротехнику»: в РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

Матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Ростовом» завершился скандалом. После завершения встречи фанатов красно-белых не выпускали из подтрибунного помещения, затем туда зашли сотрудники ОМОНа и задержали нескольких человек, из-за чего началась потасовка. Позднее в РПЛ пояснили, что правоохранительные органы проводили операцию по выявлению наиболее активных нарушителей, которые в ходе матча использовали пиротехнику.

Второй тур РПЛ не обошёлся без громкого скандала. Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену». Несколько тысяч фанатов красно-белых спустились в подтрибунные помещения, чтобы выйти со стадиона, однако выпустили их далеко не сразу.

По словам одного из болельщиков, стюарды не позволяли выйти на улицу.

«Когда закончился матч, все спокойно направились с сектора в подтрибунку, но там уже началась давка. В очереди на выход стояли даже те, кто уезжал с матча раньше на 10—15 минут, потому что торопился в аэропорт. Там было очень душно, давка, стояли в такой плотной толпе не менее 20 минут, по истечении этого времени те, кто был в первых рядах, начал спрашивать у стюардов, в чём дело», — приводит слова фаната «Спартака» Николая Сурина Sports.ru

При этом он уточнил, что общение с сотрудниками арены было «эмоциональным», но без применения силы. После этого, как сообщил Сурин, в помещение зашли бойцы ОМОНа, которые начали «валить всех подряд».

«Сзади в толпу влетел ОМОН. Сработал эффект толпы. Люди падали друг на друга, а в ответ наотмашь дубинками. Если кто-то падал, доставалось и электрошокером», — рассказал Сурин.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial@rfplpic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

Он утверждает, что после этого фанатам разрешили покинуть помещение через один выход.

Комментируя этот инцидент, в Российском футбольном союзе (РФС) пояснили, что обеспечение безопасности — это задача клуба, полиции и РПЛ.

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать всё, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате», — приводит заявление пресс-службы футбольного союза «Спорт-Экспресс».

При этом в РФС не поддержали поведение сотрудника ОМОНа и выразили надежду, что в будущем подобных инцидентов удастся избежать.

«Всем сторонам необходимо работать с фанатами, пресекать неправомерные действия. Но и реакция на нарушения должна быть адекватной. Мы надеемся, что РПЛ разберётся в произошедшем в Ростове-на-Дону. Такая ситуация на стадионах не должна повториться», — говорится в пояснении главного футбольного ведомства страны.

Действия сотрудников правоохранительных органов возмутили болельщиков «Спартака». Авторитетная организация активных поклонников красно-белых Supporters Group выступила с требованиями к РФС и РПЛ. Фанаты настаивают на оперативном разборе случившегося и просят предоставить им детальный отчёт о причинах инцидента.

«Мы резко осуждаем действия сотрудников правоохранительных органов в отношении фанатов нашей команды и требуем у РПЛ и РФС разобраться в произошедшем, установить виновных и публично дать все необходимые разъяснения по данному факту!» — говорится в официальном сообщении фанатского объединения.

Между тем организаторы матча прокомментировали сложившуюся ситуацию. Представители медиаслужбы «Ростова» подчеркнули, что за обеспечение правопорядка отвечает не клуб-хозяин, а Росгвардия. Там, в свою очередь, пояснили, что сотрудники ведомства оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям.

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок: разжигали фаеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — приводит слова представителя Росгвардии «Чемпионат».

Между тем ситуацию в итоге окончательно разъяснили в РПЛ. Её представители отметили, что действия сотрудников правоохранительных органов осуществлялись в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«В ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовали пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. В связи с этим после игры в соответствии с Планом обеспечения безопасности полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введён ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции», — отмечается в сообщении на официальном сайте организации.

В итоге были задержаны восемь человек, все они оштрафованы. Ещё один болельщик обратился за медицинской помощью.