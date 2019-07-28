Сёмин о VAR: надо смотреть все спорные моменты

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Что значит VAR сыграл против нас? Не против же футбола. Единственное, что непонятно, почему в конце не посмотрели эпизод, когда упал Фёдор Смолов. У нас был совсем необязательный фол. У ЦСКА такой же был на Смолове. Почему было его не посмотреть? Тогда была бы объективность», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Он отметил, что он не знает, почему арбитр отменил гол Алексея Миранчука в первом тайме.

«Наверное, был офсайд. Надо смотреть все спорные моменты. Почему одни смотрят, а другие нет? А так — всё объективно. VAR должен быть. Объективность очень важна для футбола», — добавил специалист.

«Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Виктор Гончаренко высказался об использовании VAR в матче с «Локомотивом».