Гончаренко высказался об использовании VAR в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
Гончаренко высказался об использовании VAR в матче с «Локомотивом»
  • © Russell Hart
  • globallookpress.com

«Не видел этих решений, и сложно комментировать. Всё новое изначально вызывает отторжение, но потом приживается. Единственное, что темп игры разбивается из за этих пауз», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

ЦСКА на своём поле обыграл Локомотив со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Гончаренко высказал мнение, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом».

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