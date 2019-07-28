Гончаренко высказался об использовании VAR в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».

«Не видел этих решений, и сложно комментировать. Всё новое изначально вызывает отторжение, но потом приживается. Единственное, что темп игры разбивается из за этих пауз», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

ЦСКА на своём поле обыграл Локомотив со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Гончаренко высказал мнение, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом».