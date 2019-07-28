ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу ЦСКА принёс гол Фёдора Чалова, на 42-й минуте реализовавшего пенальти, назначенный после использования VAR.

В четвёртом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином», а «Локомотив» в Самаре встретится с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 4 и 3 августа соответственно.

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛ.