ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
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Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу ЦСКА принёс гол Фёдора Чалова, на 42-й минуте реализовавшего пенальти, назначенный после использования VAR.

В четвёртом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским «Рубином», а «Локомотив» в Самаре встретится с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 4 и 3 августа соответственно.

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛ.

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