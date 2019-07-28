Впервые в РПЛ пенальти был назначен с использованием VAR

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Впервые в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) пенальти был назначен после использования Системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Впервые в РПЛ пенальти был назначен с использованием VAR
  • РИА Новости

Знаковое для российского футбола событие произошло в матче третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». На 42-й минуте главный судья встречи Владимир Безбородов после просмотра повтора на предмет нарушения правил на форварде ЦСКА Фёдоре Чалове в штрафной площади «Локомотива» назначил 11-метровый удар, который успешно реализовал пострадавший в эпизоде нападающий армейцев.

Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». По итогам первого тайма счёт матча — 1:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что в матче РПЛ впервые применена система VAR.

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