Впервые в РПЛ пенальти был назначен с использованием VAR

Впервые в истории Российской премьер-лиги (РПЛ) пенальти был назначен после использования Системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Знаковое для российского футбола событие произошло в матче третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». На 42-й минуте главный судья встречи Владимир Безбородов после просмотра повтора на предмет нарушения правил на форварде ЦСКА Фёдоре Чалове в штрафной площади «Локомотива» назначил 11-метровый удар, который успешно реализовал пострадавший в эпизоде нападающий армейцев.

Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». По итогам первого тайма счёт матча — 1:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что в матче РПЛ впервые применена система VAR.