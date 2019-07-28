В матче РПЛ впервые применена система VAR

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Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые использована в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
В матче РПЛ впервые применена система VAR
  • РИА Новости

Знаковое для российского футбола событие произошло в матче ЦСКА — «Локомотив». На девятой минуте встречи главный судья Владислав Безбородов воспользовался видеоповтором, чтобы определить, назначать ли пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника Дмитрия Живоглядова.

В итоге арбитр решил не ставить 11-метровый.

Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». После 15 минут счёт матча — 0:0.

Ранее сообщалось, что VAR будет применяться во всех матчах РПЛ после зимнего перерыва.

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