В матче РПЛ впервые применена система VAR

Система видеопомощи арбитрам (VAR) была впервые использована в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Знаковое для российского футбола событие произошло в матче ЦСКА — «Локомотив». На девятой минуте встречи главный судья Владислав Безбородов воспользовался видеоповтором, чтобы определить, назначать ли пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника Дмитрия Живоглядова.

В итоге арбитр решил не ставить 11-метровый.

Встреча проходит в Москве на «ВЭБ Арене». После 15 минут счёт матча — 0:0.

Ранее сообщалось, что VAR будет применяться во всех матчах РПЛ после зимнего перерыва.