VAR будет применяться во всех матчах РПЛ после зимнего перерыва

Руководитель проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин рассказал, когда технология начнёт применяться во всех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас идёт подготовка, чтобы начать конструировать VAR-центр. Планируем, что он заработает со следующего года, со второй части сезона-2019/20. Тогда уже все матчи тура пройдут с использованием VAR», — цитирует главного менеджера «Спорт-Экспресс».

По его словам, до этого момента будет проводиться проведение от одного до трёх матчей тура с использованием системы. Он отметил, что во втором туре уже удалось провести матч с VAR в онлайн-режиме.

«Мы действуем постепенно, нет задачи, чтобы сразу мы могли выполнить большой объём», — сказал Калошин.

Во втором туре чемпионата VAR была использована в матче «Динамо» — «Рубин», который завершился со счётом 0:1.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ему сложно сказать, изменит ли VAR ситуацию с судейством в РПЛ в лучшую сторону.