«Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛ

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Футболисты «Ростова» сумели победить «Арсенал» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛ
  • © РИА Новости

Матч, проходивший на стадионе «Арсенал» в Туле, завершился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».

Голы в составе победителей забивали Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Эльдор Шомуродов. У хозяев результативные удары на счету Евгения Луценко и Горана Чаушича.

«Арсенал» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. «Ростов» набрал семь очков из девяти возможных в трёх стартовых турах РПЛ.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не сыграет с ЦСКА из-за травмы.

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