«Ростов» одержал победу над «Арсеналом» в третьем туре РПЛ
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Матч, проходивший на стадионе «Арсенал» в Туле, завершился со счётом 3:2 в пользу «Ростова».
Голы в составе победителей забивали Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Эльдор Шомуродов. У хозяев результативные удары на счету Евгения Луценко и Горана Чаушича.
«Арсенал» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. «Ростов» набрал семь очков из девяти возможных в трёх стартовых турах РПЛ.
Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не сыграет с ЦСКА из-за травмы.