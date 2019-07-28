Гончаренко считает, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В целом по тому, как сыграли, по страсти на поле заслужили победу. Предпосылок, чтобы забить, у нас было больше. В концовке было тяжело, но выстояли. Такие победы закаляют команду», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

ЦСКА на своём поле обыграл Локомотив со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее сообщалось, что впервые в РПЛ пенальти был назначен с использованием VAR.