Гончаренко считает, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гончаренко считает, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом»
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«В целом по тому, как сыграли, по страсти на поле заслужили победу. Предпосылок, чтобы забить, у нас было больше. В концовке было тяжело, но выстояли. Такие победы закаляют команду», — заявил Гончаренко на пресс-конференции.

ЦСКА на своём поле обыграл Локомотив со счётом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее сообщалось, что впервые в РПЛ пенальти был назначен с использованием VAR.

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