«Пусть фанаты попросят Федуна купить пять-семь топ-игроков»: Быстров о реформах в «Спартаке» и селекции «Краснодара»

С нынешним подбором исполнителей московскому «Спартаку» будет очень сложно сражаться за золотые медали РПЛ. Об этом в интервью RT заявил экс-полузащитник сборной России и эксперт телеканала «Матч ТВ» Владимир Быстров. Двукратный чемпион страны прокомментировал заявление Леонида Федуна о передаче клуба в руки болельщиков, оценил шансы «Краснодара» на выход в основной турнир Лиги чемпионов и рассказал о работе на должности ассистента главного тренера юниорской национальной команды страны.

«Не считаю, что у «Краснодара» есть серьёзные проблемы с составом»

— «Краснодар» потерял практически всю центральную ось — Юрий Газинский и Виктор Классон получили травмы, а Шарль Каборе и Маурисио Перейра покинули команду. Вас удивило, что в преддверии старта чемпионата коллектив смотрелся целостно?

— Наверное, неправильно сказать, что я был удивлён. «Краснодар» успел приобрести новых игроков на замену Каборе и Перейре и наверняка делал это не с закрытыми глазами. Не стоит сомневаться, что в клубе были предельно осведомлены об их способностях и знали, каким образом их стоит использовать. Несомненно, тяжело сходу ввести несколько футболистов в состав, но выступление на Кубке Париматч Премьер и старт в национальном чемпионате показывают, что с этим нет никаких проблем.

— Большой ажиотаж вызвало приобретение полузащитника «Фейеноорда» Тонни Вилены. Какое впечатление на вас произвёл голландец?

— Пока он недостаточно много сыграл, чтобы уверенно рассуждать о его сильных и слабых сторонах. Видно, что он техничный, но более конкретно пока говорить сложно.

— Уже сейчас Вилену можно назвать потенциально лучшим хавбеком РПЛ?

— Конечно, нет. В чемпионате России выступает много высококлассных полузащитников. Ему будет очень непросто сходу добиться подобного статуса.

— В этом сезоне у подопечных Мурада Мусаева впервые есть шанс выйти в Лигу чемпионов. Наверняка, с такими кадровыми проблемами эта задача становится практически невыполнимой?

— Не считаю, что у «Краснодара» есть серьёзные проблемы с составом. Тяжело, если у тебя всего 12 человек. «Краснодар» же располагает обоймой из 25 футболистов, среди которых есть как перспективная молодёжь, так и мастеровитые легионеры. Кроме того, руководство сообщило о своём намерении сделать ещё два приобретения.

— По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов «Краснодару» достался именитый «Порту». Учитывая нынешнее состояние команды, реально ли справится со столь грозным соперником?

— Не так важно, кто находится на противоположной половине поля — «Аякс» или «Манчестер Юнайтед». «Быкам» необходимо усердно готовиться к старту отборочного турнира, а в матчах выступить с 200-процентной выкладкой. Да, португальцы опытны и не раз выступали в главном европейском турнире, а от подобной практики и уверенности в себе зачастую многое зависит.

«Нереально усилить «Спартак» на €6 млн»

— В отличие от «Краснодара», на протяжении последнего года в «Спартаке» постоянно происходят различные реформы, которые затрагивают как руководство, так и коллектив. Но, судя по реакции, болельщики пока не замечают положительных сдвигов. А вы?

— Сейчас в «Спартаке» происходит строительство новой команды. Приоритет отдаётся молодым футболистам, которые в будущем способны серьёзно прогрессировать и добиваться больших успехов.

— При этом от «Спартака» ежегодно ждут исключительно золотые медали чемпионата России…

— С таким составом «Спартаку» будет сложно бороться за победу в РПЛ. У «Зенита» больше опыта, кроме того, «Краснодар» заметно усилился.

— В чём красно-белые действительно прибавил при Кононове?

— Пока сложно об этом судить. К моменту его прихода в «Спартак» коллектив практически исчерпал свой потенциал, и ему было необходимо серьёзное обновление. В результате, Олегу Георгиевичу пришлось расставаться с рядом игроков и искать новых исполнителей на эти позиции.

— Когда стоит ожидать результатов его работы?

— Безусловно, каждый хочет, чтобы команда сходу начала демонстрировать высокие результаты и добиваться побед, но такого не бывает. Это длительный процесс. Необходимо понимать, что за 3-4 месяца Кононов не мог справиться с такой сложной задачей. В столь сжатые сроки нереально построить игру.

— Ваши слова идут вразрез с тем, что говорил сам Кононов во время своего прихода в «Спартак». Зачем ему было давать такие громкие обещания?

— Он всё правильно делал. Олег Георгиевич хотел как лучше, но получилось так, как есть сейчас. Тяжело работать, когда вокруг тебя негодующие фанаты, которые ещё не отошли от чемпионства, а вокруг коллектива постоянно разворачиваются скандалы, интриги и расследования.

— Возможно, после чемпионского сезона болельщики ждут от «Спартака» исключительно побед?

— В таком случае пусть фанаты попросят Федуна купить 5—7 топ-игроков.

— Сейчас Кононов переживает, возможно, один из самых тяжёлых периодов в своей карьере и регулярно подвергается нападкам со стороны фанатов. В своё время вы также сталкивались с ненавистью болельщиков. Как стоит поступить наставнику?

— Мне нечего ему посоветовать. Он делает свою работу. Не останавливаться же ему. Недовольные будут всегда, поэтому не надо обращать на это внимание. Тем более скоро «Спартак» и вовсе перейдёт к болельщикам — будут сами выбирать и покупать игроков.

— На ваш взгляд, что Леонид Федун имел ввиду, когда говорил о передаче клуба болельщикам?

— Честно признаться, я не до конца понял. Сложно сказать, насколько это возможно, ведь фанаты не смогут платить футболистам зарплату, а ввиду широкого диапазона мнений, им будет тяжело решать какие-либо организационные вопросы.

— Сейчас «Спартак» взял курс на привлечение молодых футболистов. По словам генерального директора Томаса Цорна, в команду не берут игроков старше 26 лет. Не станут ли красно-белые слишком похожи на своего извечного соперника — ЦСКА?

— Эти два клуба имеют очень мало общего. Кроме того, руководство красно-белых не говорило о том, что рассчитывает в будущем продавать своих игроков. У них достаточно денег. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на приобретение футболиста для дублирующего состава было потрачено €2 млн.

— При этом Цорн заявлял, что трансферный бюджет на этот сезон составляет чуть меньше €8 млн…

— И два из них были потрачены на вратаря для дубля? Хорошее капиталовложение.

— Способен ли клуб качественно доукомплековать состав, учитывая такой трансферный бюджет?

— Нереально усилить «Спартак» на €6 млн, ведь он всегда борется за чемпионство. При этом клубам из нижней части таблицы подобных средств может хватить для осуществления серьёзного усиления.

«Сафонов, Сулейманов и Игнатьев уже звёзды»

— В настоящий момент вы работаете ассистентом тренера в юниорской сборной России (не старше 17 лет). Кто из молодых талантов произвёл на вас самое яркое впечатление?

— По последним выступлениям можно отметить Зелимхана Бакаева из «Спартака», а также тройку молодых талантов из «Краснодара» — Ивана Игнатьева, Магомеда Шапи-Сулейманова, Матвея Сафонова. На турнире в Австрии и в начале сезона РПЛ хорошо проявили себя юные таланты «Ростова».

— Пожалуй, сейчас все восхищаются молодым трио из «Краснодара». Это будущие звёзды российского футбола?

— Сафонов, Сулейманов и Игнатьев уже звёзды. Но теперь им предстоит усердно работать, чтобы стать не только широко обсуждаемыми, но хорошими футболистами. Для этого им необходимо выступать на топ-уровне на протяжении нескольких сезонов.

— Эта тройка сопоставима по уровню таланта с Игорем Акинфеевым, Андреем Аршавиным и Александром Кержаковым?

— Невозможно сравнивать спортсменов из разных поколений. Сейчас изменился и сам футбол, и атлеты. Смогут ли они добиться таких же высот — только время покажет. Посмотрите на Фёдора Чалова. Он уже в 21 год стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Но как сложится его карьера в будущем, зависит от его старания и тренеров, которые будут заниматься развитием его таланта.

— Сафонов сейчас достоин вызова в первую сборную?

— На мой взгляд, Матвей заслужил право оказаться в первой команде страны, но решение принимает Станислав Черчесов.

— В последнее время всех поразил Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон. Уже тогда был виден его потенциал?

— Я хорошо знаю Николая. Мы вместе выступали за «Краснодар», и я мог видеть как его сильные, так и слабые качества. Тогда он проигрывал конкуренцию за место в основе, вследствие чего принял решение отправиться в Чехию.

— Вас удивил его прогресс во время выступления за «Млада-Болеслав»?

— Отнюдь. Он прошёл академию «Краснодара», воспитывался рядом с сильными профессионалами и был близок к попаданию в основной состав. При этом не думаю, что Комличенко пришёлся бы ко двору в любом коллективе.

— Способен ли Николай усилить одну из топ-команд РПЛ?

— Комличенко бы точно пригодился в чемпионате России. Судя по выступлению на турнире в Австрии, не уверен, что он смотрелся бы хуже того же Понсе. Аргентинец приобретался как усиление «Спартака», но пока не справляется со своей задачей.

— Возвращаясь к работе с юниорской сборной — тяжело общаться с нынешним поколением футболистов?

— Мне легко. Я коммуникабельный и спокойно отношусь к тому, как себя ведёт современная молодёжь. Как привязанность к телефонам, так и другие вещи.

— В чём состоят ваши обязанности как ассистента Кержакова в сборной?

— Разминаю ребят, разговариваю с ними. Я не главный тренер, поэтому могу спокойно «дать по шапке». Мне гораздо проще с ними общаться, ведь я могу лишь подсказать. Как пользоваться этими советами — зависит от них.

— Как много юных ребят имеют шанс стать игроками стартового состава в командах РПЛ?

— Конечно, хотелось бы, чтобы это удалось всем. Но, судя по статистике, стать успешными на профессиональном уровне смогут лишь 3-4 человека. Стараюсь как можно больше помогать им, ведь в этих 18-летних я вижу самого себя в этом возрасте — молодого, глупого, ошибающегося.

— Про какие ошибки вы говорите?

— Ты думаешь, что ты всё умеешь, игнорируешь мудрые советы. А потом оглядываешься и понимаешь, что зря не прислушивался.

— Наверняка к подобным ошибкам в вашей карьере можно отнести матч в составе молодёжной сборной России против Дании в 2005 году. Встреча завершилась поражением отечественной команды со счётом 1:3, а также удалением пятерых её игроков, в том числе и вашим. Что тогда говорили тренеры?

— Видимо, в тот момент тренеров просто не было. Тогда мы были не готовы и уступили по всем статьям. После встречи уже нечего было говорить.

— Вы сейчас находитесь в хорошей форме. На тренировках участвуете в двусторонках с молодёжью?

— С удовольствием выхожу на поле, если в одной из команд не хватает человек. В последний раз взяли верх.

— Бытует мнение, что благодаря современной медицине век профессионального футболиста заметно увеличился. Как думаете, в будущем мы сможем увидеть в топ-клубах спортсменов возрастом 45 лет?

— Если только футболистов будут носить по полю, а вместо колен будут протезы. Конечно, нет, 45 лет — это нереальный срок. В таком возрасте невозможно выиграть конкуренцию, скажем, у Бакаева, Сулейманова, Игнатьева.

— Но ведь есть Джанлуиджи Буффон, который неумолимо приближается к этой цифре?

— Он вратарь и выступает исключительно за топ-клубы. В последнее время ему бьют около трёх раз за матч — даже падать не приходится.