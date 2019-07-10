«Первым любимым игроком был Зидан»: футболист Олссон о своих кумирах, жизни в России и престиже «Краснодара»

Скандинавские футболисты пользуются спросом у российских клубов благодаря своей трудоспособности, неукоснительному соблюдению указаний тренеров и быстрой адаптации к новым погодным условиям. Об этом в интервью RT заявил шведский полузащитник Кристоффер Олссон. Он также назвал своих кумиров, объяснил, что было самым сложным в первые месяцы жизни в России, и рассказал, почему ему пришлось покинуть лондонский «Арсенал».

«Трудно слышать людей и не понимать, что они говорят»

— Вы перебрались в «Краснодар» в прошлом году. Помните свой первый визит в город?

— Это случилось зимой. Правда, я не смогу точно вспомнить когда — в декабре или январе, но уже было достаточно холодно (улыбается). Для меня провели масштабную экскурсию, показали базу и академию клуба. Тот визит оставил у меня приятные впечатления.

— Когда ваш соотечественник Виктор Классон впервые прилетел в Краснодар знакомиться с городом, то его доставили на стадион из аэропорта на вертолёте. Вас встречали так же?

— Да, мне тоже устроили небольшую воздушную экскурсию. Вышло очень увлекательно, ведь прежде я никогда не летал.

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— Почему вы выбрали «Краснодар» в качестве продолжения своей карьеры?

— Счёл, что это будет интересным опытом для меня и ещё одним шагом вперёд. Немаловажную роль в принятии решения сыграл и Классон. Перед тем как поставить подпись под контрактом я поинтересовался его мнением, и Виктор говорил о «Краснодаре» исключительно в превосходных тонах. Кроме того, я знал, что ранее цвета команды несколько лет подряд защищал Андреас Гранквист. Получилось, что он способствовал трансферу Виктора, а сам Классон — моему.

— Что именно полузащитник рассказывал вам о «Краснодаре»?

— Он с большим уважением отзывался об организации дел в клубе и городе, а также о стране в целом. Для футболиста очень важны условия, в которых он оказывается, меняя клуб и тем более чемпионат. Поэтому я наводил справки и учитывал все аспекты.

— Гранквист не только долгое время выступал за «Краснодар», но и стал капитаном команды. Хотелось бы вам пойти по его стопам?

— Не каждый игрок обладает лидерскими задатками и способен управлять партнёрами — как на поле, так и вне его. В своё время я был капитаном молодёжной сборной Швеции, но это уже в прошлом. Сейчас я скорее новичок, который пытается закрепиться и адаптироваться в новой команде. Поэтому пока не строю подобных планов. Пусть всё идёт своим чередом, пока мне просто хочется помогать команде добиваться успеха всеми доступными способами.

— Почему скандинавские футболисты пользуются спросом в России?

— Сложно сказать. Думаю, есть сразу несколько определяющих факторов. Во-первых, мы очень преданы идеалам команды и стараемся неукоснительно соблюдать указания тренера. Во-вторых, конкретно шведы всегда отличались своей трудоспособностью и добивались успехов, постоянно работая над собой, даже при отсутствии большого таланта. В-третьих, возможно, территориальная близость и схожие природные условия помогают быстрее адаптироваться в России.

— Что было самым сложным для вас в первые месяцы жизни в чужой стране?

— Пожалуй, языковой барьер. Русский язык очень сложен в изучении. Ты слышишь людей вокруг, но не понимаешь, о чём они говорят. Кроме того, я нахожусь на значительном расстоянии от своей семьи и не могу видеться с родственниками так часто, как раньше. И хотя мне раньше случалось покидать дом, но это всё равно непросто.

— Как ваши успехи в изучении русского языка?

— Не могу сказать, что продвинулся слишком далеко. К сожалению, я не очень быстро учусь, поэтому пока знаю немного слов. Безусловно, я могу поздороваться или задать простые вопросы, но этого недостаточно, чтобы поддержать беседу.

— Александр Мартынович признавался, что «Краснодару» тяжелее уговаривать футболистов, ведь они зачастую предпочитают переходить в команды из более крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга.

— Возможно, о таких нюансах думают российские игроки. У меня же на первом месте всегда стоял именно футбол, а не город, в котором я буду жить. Кроме того, в Краснодаре погода лучше, чем в Москве или Санкт-Петербурге, здесь солнечно и тепло бывает даже зимой. Чем не плюс?

— В нынешнее межсезонье «Краснодар» проводит активную трансферную политику и уже подписал четырёх новичков, трое из которых — европейцы. На ваш взгляд, виной тому высокий уровень зарплат или возросшая привлекательность клуба?

— Думаю, футболисты обращают внимание на то, что в последнее время «Краснодар» добивается серьёзных успехов. В прошлом сезоне команда завоевала бронзовые медали, а до этого на протяжении пяти лет финишировала в пятёрке и успешно выступала в Лиге Европы. А ближайшей осенью мы дебютируем в Лиге чемпионов, и возможность попробовать свои силы в самом престижном турнире, разумеется, привлекает многих.

— Агент голландца Тонни Вилены заявил, что его клиенту поступило приглашение и от «Спартака», но он всё равно выбрал «Краснодар». Причина не только в выступлениях в Лиге чемпионов, но и в атакующем футболе, который проповедуют южане. На ваш взгляд, какой из этих аспектов важнее?

— Несомненно, каждый футболист хочет демонстрировать своё мастерство на международной арене, но надо признать, что играть в атакующий футбол намного приятнее. Это особенно важно для молодых ребят, которые хотят развиваться. Считаю, что добиться прогресса и индивидуального роста в команде, проповедующей оборонительный стиль, гораздо труднее.

—В «Краснодаре» атакующий футбол прививают на всех уровнях. Какие у вас впечатления остались от академии клуба?

— Замечательные. Она огромная, а на её территории расположено множество тренировочных полей. Что касается инфраструктуры, то она на высочайшем уровне. Думаю, это идеальное место, чтобы развивать и выращивать молодых талантливых футболистов.

— В Швеции у вас условия были не хуже?

— Конечно, хуже. В «Краснодаре» академия значительно больше.

«Однажды ты понимаешь, что хочешь не только числиться в команде»

— Наверняка, подписывая контракт с «Арсеналом», вы надеялись потренироваться под руководством легендарного Арсена Венгера. Какие впечатления остались от работы с ним?

— Он очень приятный человек, настоящая легенда «Арсенала». Безусловно, одной из его отличительных черт являлось хорошее отношение к молодёжи. Он всегда пристально следил за футболистами из команд не старше 17—19 лет. Признаться, он не очень много разговаривал с юниорами, вероятно, общение проходило преимущественно с представителями основного состава.

— Что было особенного в методике работы Венгера?

— Он уделял очень много внимания передачам, а также вопросам тактики. Коллектив всегда был предельно организованным, но действовал в сугубо атакующей манере. Думаю, многие годы «Арсенал» славился исключительно своей яркой игрой в нападении.

— Вы числились в системе «Арсенала» на протяжении трёх с половиной лет, но провели всего один официальный матч за основной состав. Помните ту игру?

— Конечно, это была встреча с «Вест Бромвичем» в Кубке английской лиги. Я помню, что появился на поле за 15 минут до окончания основного времени, но в итоге матч закончился вничью, и было назначено дополнительное время. За полчаса коллективы также не отметились забитыми мячами, что привело к серии пенальти.

— Вы реализовали свой удар, и в итоге «Арсенал» победил. И это при том, что партнёр, исполнявший удар перед вами, промахнулся. Помните, кто это был?

— Нет, не припоминаю.

— Серж Гнабри.

— Правда? Ни за что бы не подумал!

— Уже тогда было видно, что он сможет в будущем выступать за команду уровня «Баварии»?

— Да, он уже тогда был хорош. Мы пришли в клуб примерно в одно время, но он в кратчайшие сроки смог зарекомендовать себя как игрок основной команды.

— Кто был самым талантливым футболистом, с которыми вам приходилось играть?

— Думаю, я бы остановил свой выбор Тьерри Анри. В период своего возвращения в «Арсенал» он уже не был на пике карьеры, но всё равно оставался фантастическим мастером.

— А если брать исключительно «Краснодар»?

— Не могу выделить кого-то одного — в составе «быков» слишком много талантливых футболистов. Думаю, Классон точно находится в их числе.

— После той игры с «Вест Бромвичем» вы не провели ни одного матча в составе «Арсенала». В этот период вы общались с Венгером?

— Нет, в то время я больше не разговаривал с французом. Я больше контактировал со специалистами из молодёжной команды.

— Они объяснили, почему вам больше не давали шанса проявить себя в основной команде?

— К сожалению, нет. Тогда я, как обычно, провёл предсезонный сбор в основном составе «Арсенала», но в начале сезона вновь был переведён дублирующую команду. Именно в тот момент я понял, что если хочу регулярно выходить на поле, то должен отправиться в аренду.

— К моменту перехода в «Митьюлланд» вы уже понимали, что вам не удастся заиграть в «Арсенале»?

— Возможно, я надеялся, что однажды смогу вернуться в Лондон. Но на самом деле не очень много думал о «канонирах». Тогда я был сфокусирован на футболе — понимал, что мне необходимо набираться опыта.

— Почему не попросили трансфер раньше 2015 года?

— Когда мне было 17—19 лет, я считал, что тренироваться с «Арсеналом» — это уже здорово. Но однажды я осознал, что хочу не только числиться в составе известной команды, но и приносить ей пользу на поле.

— Вы оцениваете «Краснодар» как возможный трамплин для возвращения в Англию или в другой топ-чемпионат Европы?

— Сейчас я не строю такие далекоидущие планы. Мы в команде сосредоточены на том, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов, успешно выступить в сезоне. Безусловно, каждый игрок мечтает защищать цвета большого клуба в одном из сильнейших чемпионатов Европы, но в настоящий момент я чувствую, что нахожусь в правильном месте.

— Как думаете, в каком из топ-чемпионатов Европы вам было бы легче проявить себя?

— На мой взгляд, дело в конкретной команде, а не в самом национальном первенстве. Например, в «Краснодаре» мы играем в яркий, атакующий футбол, но при этом не все российские коллективы действуют в схожей манере.

«Золотой мяч достанется Месси»

— У юного поколения шведских игроков главный кумир — это Златан Ибрагимович. Кто был вашим?

— Безусловно, мне очень нравится Златан. Он потрясающий футболист. Возможно, один из лучших в истории. Но лично у меня первым любимым игроком был Зинедин Зидан. Позднее его место занял Дэвид Бекхэм, а после — Криштиану Роналду. Я впервые увидел его, ещё когда он выступал за лиссабонский «Спортинг».

— Если составить своего рода футбольного Франкенштейна, как бы он выглядел? Начнём с правой ноги.

— Думаю, лучшая права нога в мире у Бекхэма.

— Левая?

— У Лионеля Месси.

— Если мы возьмём такой аспект, как техника?

— Остановил бы свой выбор на Зидане.

— Психология?

— Несомненно, Роналду.

— Скорость?

— Килиан Мбаппе.

— На ваш взгляд, Мбаппе может выиграть «Золотой мяч» уже в этом году?

— Не стану исключать подобное. Он был великолепен на чемпионате мира по футболу в России.

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— А как же ливерпульское трио — Мохаммед Салах, Садио Мане и Вирджил ван Дейк?

— Необходимо понимать, что защитнику всегда тяжело взять такую награду. Ван Дейк здорово выступил в Лиге чемпионов, был одним из сильнейших игроков АПЛ в сезоне. Но «Золотой мяч» достанется Месси.

— Аргентина уступила в полуфинале Бразилии и вновь не смогла одержать победу на Кубке Америки. Месси всё же сможет выиграть хоть что-нибудь на уровне национальных команд?

— Это будет очень тяжело. Следующий чемпионат мира пройдёт через три года… Нет, не думаю, что Месси что-то выиграет со сборной. Однако считаю, что ему не стоит расстраиваться: он уже завоевал достаточно наград в составе «Барселоны».

— Вам не кажется, что присутствие Месси вредит Аргентине? Ведь можно вспомнить пример сборной Швеции, которая не могла добиться успехов вместе со Златаном, а в 2018 году дошла до четвертьфинала чемпионата мира.

—Всё зависит от того, как вы используете такого футболиста, как Месси. Наверно, для большей эффективности ему стоит действовать в той же манере, что и в «Барселоне». Кроме того, на нём лежит огромный груз ответственности. Возможно, одна из проблем в том, что его партнёры слишком сильно верят и полагаются на него.