Голы Фирмино и Жезуса, штанга Месси и перекладина Агуэро: как Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии победила Аргентину и в пятый раз пробилась в финал Кубка Америки по футболу. Забитыми мячами в составе пентакампеонов отметились Роберто Фирмино и Габриэл Жезус. А аргентинцам удача в этот раз не улыбнулась: Серхио Агуэро в первом тайме попал в перекладину, а Лионель Месси после перерыва — в штангу.

Обещание нейтрализовать Месси и неудачная статистика для Аргентины

Бразилия против Аргентины — классическое и самое принципиальное противостояние Южной Америки и мира в целом. Болельщики ждали его с нетерпением. Однако поначалу приходилось сомневаться, что команда Лионеля Месси сумеет хотя бы выйти из группы.

Коллектив Лионеля Скалони в первых двух матчах группового этапа с Колумбией и Парагваем набрал лишь одно очко и поставил под большой вопрос свою путёвку в плей-офф.

Но в последней встрече Аргентина одержала необходимую победу над Катаром, а в четвертьфинале без лишних нервов сломила сопротивление Венесуэлы. При этом едва ли не главным событием поединка стало пение Месси гимна перед матчем. Прежде Лионель его практически никогда не исполнял.

Бразильцы же после уверенно проведённого группового этапа с огромным трудом прошли Парагвай. Хозяева турнира взяли верх лишь в серии пенальти. В полуфинале им предстояло сразиться с Аргентиной, которая в двух предыдущих Кубках Америки неизменно добирались до решающего противостояния.

Правда, в пользу пентакампеонов играла статистика очных встреч. В последний раз альбиселесте обыгрывала бразильцев в официальном матче 14 лет назад — в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2006. Это было ещё до дебюта в сборной Месси.

Сам Лионель в первых четырёх матчах турнира действовал не слишком ярко и не стеснялся это признавать. Однако сумасшедшее желание завоевать трофей со сборной никуда не делось, и гений пятикратного обладателя «Золотого мяча» мог проявиться в самый нужный момент.

«Трудно сказать, кто фаворит в паре Бразилия — Аргентина. Все команды, принимающие участие в турнире, находятся примерно на одном уровне. Бразилия играет дома и хочет показать, чего она стоит, своим фанатам. Нас ждёт конкурентная игра», — сказал капитан аргентинцев перед полуфиналом.

В свою очередь, наставник хозяев Тите отметил, что соперник силён, и обещал «попытаться нейтрализовать» Месси.

Специалист не стал отходить от привычной схемы 4-2-3-1. Разве что неизменно выходящего в основе Филипе Луиса на левом фланге обороны заменил Алекс Сандро, а одно из мест в опорной зоне занял вернувшийся в строй после дисквалификации Каземиро.

Состав же аргентинцев по сравнению с четвертьфинальной встречей с Венесуэлой не изменился вовсе.

Первый гол Жезуса за сборную с чемпионата мира и жёсткие подкаты Паредеса

С первых же минут команды устроили на поле стадиона «Минейрао» настоящее сражение — футболисты начали бить друг друга по ногам. Особенно часто этим грешили аргентинцы. Подопечные Скалони ожидаемо отдали мяч сопернику, но включались в довольно серьёзный прессинг.

Активно действовал и экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, который уже на первых минутах совершил несколько грубых фолов в центре поля. А вскоре Николас Тальяфико заработал первую жёлтую карточку.

Дебютного мяча ждать пришлось недолго. На 19-й минуте Дани Алвес на правом фланге легко ушёл от подката Паредеса и отдал мяч направо Роберто Фирмино. В свою очередь, нападающий «Ливерпуля» выполнил идеальный прострел на Габриэла Жезуса, а тому оставалось лишь переправить мяч в ворота.

К слову, этот гол стал для форварда «Манчестер Сити» первым за сборную после чемпионата мира — 2018 в России.

Открыв счёт, бразильцы ожидаемо отошли на свою половину поля и отдали мяч аргентинцам. Однако у альбиселесте игра не ладилась. Атакующая тройка вязла в оборонительных рядах соперника, а Месси очень плотно держали.

Тем не менее периодически Лионель освобождался от опеки и обострял ситуацию. В частности, именно после подачи капитана со штрафного аргентинцы создали свой самый опасный момент в первом тайме. Отличиться мог Серхио Агуэро, но мяч после удара нападающего попал в перекладину.

Больше реальных шансов забить до перерыва подопечные Скалони не имели — впрочем, как и бразильцы, которые продолжали уверенно играть по счёту.

Невезение Месси и точка от бразильцев

Во втором тайме аргентинцы пошли вперёд с ещё большим рвением. Не успел судья дать свисток, как Лаутаро Мартинес и Родриго Де Пауль отметились довольно опасными ударами.

Но самый реальный шанс восстановить статус-кво на табло упустил всё тот же Месси. В ходе одной из атак он в первый и последний раз за матч получил возможность пробить по воротам из пределов штрафной, но угодил в штангу. Лионель тут же подхватил мяч, но слишком далеко отпустил его от себя.

Ещё через несколько минут футболист «Барселоны» заработал опаснейший стандарт возле левого угла штрафной и пробил точно в ближнюю девятку, но получилось недостаточно сильно, и Алисон Бекер спокойно забрал снаряд.

Скалони тем временем делал замены на усиление атакующей мощи своей команды. На поле поочерёдно появились Анхель Ди Мария и Джовани Ло Чельсо. Тысячи аргентинских болельщиков ждали финального штурма от своих любимцев.

Однако за 20 минут до конца Жезус подхватил мяч в центре поля, легко убежал сразу от двоих соперников, в штрафной на замахе убрал молодого Хуана Фойта и выполнил результативную передачу на Фирмино.

После этого стало окончательно понятно, что отыграться Аргентине не удастся, хотя команда по инерции всё ещё бежала вперёд. В одном из эпизодов судья имел все основания назначить пенальти за удар Артура локтем в лицо Херману Песселье на подаче углового, но не стал смотреть повтор.

Бразильцы одержали заслуженную победу и в пятый раз из пяти пробились в финал домашнего Кубка Америки. Причём в предыдущих четырёх случаях пентакампеоны на этом не останавливались и выигрывали турнир.

На этот раз бразильцы не только выглядят на голову сильнее соперников, но и совсем не пропускают. Сухая серия Алисона составляет уже 450 минут.

А аргентинцам оказалось не под силу в третий раз подряд пробиться в финал континентального первенства. Таким образом, Месси вновь упустил возможность завоевать трофей со сборной своей страны. Золотые медали Олимпийских игр — 2004 по-прежнему остаются для него единственной наградой на международном уровне.