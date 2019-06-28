Красная карточка после видеоповтора и победа в серии пенальти: как Бразилия обыграла Парагвай в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Бразилии обыграла команду Парагвая в четвертьфинале Кубка Америки по футболу. В основное время встречи команды не отметились забитыми мячами, а в серии пенальти подопечные Тите взяли верх со счётом 4:3. Начиная с 58-й минуты пентакампеоны играли в большинстве, после того как главный арбитр воспользовался видеоповтором и удалил защитника Фабиана Бальбуэну за фол последней надежды.

В первых трёх матчах домашнего Кубка Америки сборная Бразилии практически не испытывала проблем и легко квалифицировалась в плей-офф турнира. Пентакампеоны забили восемь безответных мячей и даже в отсутствие травмированного Неймара продемонстрировали тот высококлассный футбол, который помог им получить звание одной из самых ярких команд первенства планеты в России. Но чтобы впервые за 12 лет выйти в полуфинал континентального турнира, им было необходимо обыгрывать крепкий и неуступчивый Парагвай.

Несмотря на звёздный статус хозяев, подопечные Эдуардо Бериццо вряд ли смотрели на своих оппонентов снизу вверх. В отличие от своих соперников, на трёх последних турнирах они дважды доходили до полуфинала, а в 2011-м и вовсе завоевали серебряные медали. Тогда Парагвай произвёл сенсацию: он впервые за 32 года пробился в финал. Однако команда не смогла справиться со звёздным Уругваем, ведомым Луисом Суаресом и Диего Форланом.

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В пользу парагвайцев говорил и тот факт, что за последние восемь лет они дважды встречались с бразильцами на стадии четвертьфинала и неизменно брали верх. Причём оба матча завершились с равным счётом в основное время, а их исход решался в серии пенальти, где у «гуарани» оказались крепче нервы.

Первый тайм на «Арена ду Гремио» прошёл в равной борьбе. Бразильцы больше владели мячом и подолгу осаждали ворота Роберто Фернандеса, но и их противники не боялись идти вперёд. Так, один из самых опасных моментов стартовых 45 минут произошёл именно у владений Алисона Бекера. Эрнан Перес исполнил навес в штрафную с левого фланга, а Мигель Альмирон мощно пробил в ближний угол. Но голкипер «Ливерпуля» занял правильную позицию и отвёл угрозу.

У «селесао» же солировал Филипе Коутиньо. Полузащитник «Барселоны» не только принимал активное участие в организации атак, но и выступал в роли наконечника копья. Так, на 39-й минуте он ворвался в штрафную по левому флангу и покатил мяч в ближнюю шестёрку, но Фернандес был начеку.

Первая половина матча обошлась без взятий ворот, а уже в дебюте второй произошло самое громкое событие встречи. На 54-й минуте Роберто Фирмино был готов ворваться в штрафную и выйти один на один с вратарём соперника, но был сбит Фабианом Бальбуэной. Главный арбитр Роберто Тобар без сомнения указал на «точку», но не стал наказывать защитника. Однако несколько секунд спустя к судье обратился видеоассистент и посоветовал воспользоваться системой VAR.

На протяжении нескольких минут Тобар внимательно наблюдал за повтором эпизода, попутно советуясь с ассистентом, после чего изменил своё решение. Он определил, что нарушение правил на Фирмино произошло на подступах к штрафной площади, в результате чего назначил свободный удар. Но ввиду того, что Бальбуэна фактически совершил фол последней надежды, арбитр показал ему красную карточку и удалил с поля.

За последующие полчаса пентакампеоны устроили настоящий штурм владений Фернандеса. Суммарно Коутиньо и компания нанесли по воротам оппонента 26 ударов, правда, лишь восемь из них пришлись в створ. Пару стопроцентных моментов имел один из главных неудачников двух последних крупных международных турниров — Габриэль Жезус. На мундиале в России форвард «Манчестер Сити» считался одним из главных претендентов на «Золотую бутсу», но не смог отметиться ни одним голом. Год спустя многие ожидали, что на родных полях он сможет прийти в себя и завоевать статус лучшего нападающего страны, однако в первых четырёх матчах Жезус покинул поле без баллов за результативность.

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Под конец парагвайцы всей командой отступили на свою половину поля, но бразильцы так и не смогли воспользоваться численным преимуществом. «Селесао» стали действовать недостаточно изобретательно и сбились на дальние удары, которые либо шли мимо ворот, либо оказывались в руках поймавшего кураж Фернандеса. Кроме того, в концовке Бразилия и вовсе могла остаться ни с чем. Дерлис Гонсалес совершил впечатляющий рывок и собрал вокруг себя двух защитников, после чего отдал передачу на свободного Хуана Эскобара. Вышедший на замену футболист оказался на границе штрафной, но слегка закопался и не смог прицельно пробить.

Согласно регламенту Кубка Америки, в четвертьфинале не предусмотрено дополнительное время, вследствие чего командам в очередной раз пришлось определять победителя в серии пенальти. Учитывая неудачный опыт двух последних встреч, бразильцы оказались под огромным психологическим давлением, ведь третье подряд поражение от парагвайцев на турнире могло серьёзно надломить коллектив.

Однако своё веское слово сказал один из лучших голкиперов мира прошедшего сезона. Алисон сходу парировал удар Густаво Гомеса в левый от себя угол и обеспечил «селесао» преимущество. Следующие шестеро игроков уверенно реализовали свои попытки, а интригу чуть было не возродил Фирмино. Роберто направил мяч рядом со штангой, но его ошибкой не смог воспользоваться Гонсалес. Так, судьба путёвки оказалась в руках Жезуса. Форвард откровенно нервничал во время исполнения пенальти, но всё же смог попасть в створ. Сборная Бразилии впервые с 2007 года вышла в полуфинал турнира, где сыграет с победителем матча между Аргентиной и Венесуэлой.