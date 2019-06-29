Шедевр Мартинеса, два отменённых гола и потасовка на поле: как Аргентина и Чили вышли в полуфинал Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу состоялись два четвертьфинальных матчах. Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу со счётом 2:0, причём нападающий Лаутаро Мартинес поразил ворота соперника ударом пяткой. В другой встрече национальная команда Чили победила Колумбию в серии пенальти. Игра запомнилась двумя отменёнными голами после просмотра видеоповторов, а также массовой потасовкой на поле.

Чудо-гол Мартинеса и рандеву с Бразилией

Соперник сборной Бразилии по полуфиналу Кубка Америки определился в сражении Аргентины и Венесуэлы. На бумаге могло показаться, что результат встречи был предрешён, но крайне неуверенная игра Лионеля Месси и компании на протяжении всего турнира дарила их оппонентам надежду на сотворение сенсации. Позитивный настрой номинальных аутсайдеров также мог быть обусловлен их трёхматчевой беспроигрышной серией в противостоянии с альбиселесте. Последний раз они уступали в 2016-м.

Венесуэльцы не планировали изобретать велосипед и сделали ставку на контратаки, но уже на 10-й минуте их планы пошли прахом. Подопечные Лионеля Скалони сходу взяли нити игры в свои руки и провели несколько опасных атак, одна из которых завершилась взятием ворот Вилькера Фариньеса. Участниками красивой трёхходовки стали Месси, который исполнил подачу с углового, Серхио Агуэро, воспользовавшийся ошибкой защитника и пробивший низом, а также Лаутаро Мартинес, элегантно подставивший пятку. Мяч резко изменил направление, прокатился между ног голкипера и оказался в сетке.

После этого на поле началась бескомпромиссная борьба, которая зачастую велась не по правилам. За 45 минут футболисты обеих команд получили по две жёлтые карточки и создали минимум моментов. Так, аргентинцы отметились не самым опасным штрафным в исполнении Месси, а венесуэльцы ответили на это мощным ударом Джона Чансельора после розыгрыша корнера.

Основные события развернулись уже во втором тайме. За считанные секунды альбиселесте создала сразу два опасных эпизода у владений Вилькера Фариньеса. Сначала Леандро Паредес пробил со штрафного и чуть было не спровоцировал травму голкипера противника, а после Мартинес имел отличный шанс оформить дубль. Юный форвард «Интера» прорвался к воротам и мощно приложился по мячу, но удар на себя приняла штанга.

Подопечные Рафаэля Дудамеля не собирались мириться с поражением и заперли соперника на его половине поля. Во втором тайме венесуэльцы практически не расставались с мячом и серьёзно превзошли оппонента в контроле (67:33). А на 71-й минуте даже имели отличный шанс восстановить статус-кво, но Рональду Эрнандесу не хватило исполнительского мастерства. Крайний защитник откликнулся на эффектный заброс Томаса Ринкона и пробил слёта, но Франко Армани был начеку.

Спустя пару минут точку в матче поставил Джованни Ло Чельсо, при этом организатором гола вновь стал Агуэро. Нападающий «Манчестер Сити» получил мяч за пределами штрафной, проигнорировал забегания партнёров и мощно пробил низом. Фариньес справился с ударом, но не смог предотвратить добивание в исполнении хавбека «Бетиса».

Таким образом, сборная Аргентины одержала свою вторую победу на Кубке Америки и в третий раз подряд вышла в полуфинал. Там её ждёт классическая дуэль с Бразилией, которая не только является хозяйкой первенства, но и демонстрирует высочайший уровень игры. Но даже этот факт вряд ли автоматически возведёт пентакампеонов в статус фаворитов. На континентальном первенстве альбиселесте выступает значительно успешнее и имеет в своём активе 16 побед при семи ничьих и девяти поражениях.

Два отменённых гола чилийцев и серия пенальти

В ещё одном четвертьфинальном матче столкнулись победитель двух последних турниров и бронзовый призёр Кубка Америки-2016 — сборные Чили и Колумбии. В Бразилии «Ла Роха» смотрелась не так уверенно и даже уступила Уругваю, что давало их соперникам определённые надежды на успех. Хамес Родригес сотоварищи, наоборот, ни разу не оступились на групповой стадии, а среди поверженных оказалась даже Аргентина.

Встреча грандов южноамериканского футбола получилась захватывающей. На двоих коллективы создали дюжину опасных моментов, но немного острее действовали чилийцы. На правах действующих чемпионов они значительно чаще беспокоили Давида Оспину, а на 12-й минуте голкиперу «Арсенала» и вовсе пришлось продемонстрировать всё своё мастерство. Всего за несколько секунд он справился с ударом головой в исполнении Чарлеса Арангиса и мощным выстрелом в ближний угол Хосе Фуэнсалиды.

В целом, встреча получилась очень напряжённой, а на поле неоднократно вспыхивали страсти. Один из самых ярких эпизодов произошёл по истечении получаса, когда неподалёку от центрального круга чуть было не разгорелась массовая драка. В пылу борьбы Эрик Пульгар попал Хуану Куадрадо в грудь мячом, в результате чего хавбек «Ювентуса» получил повреждение и остался лежать на газоне. Колумбийцы выключились из эпизода и ожидали, что их оппоненты остановят матч, но те рванули в атаку. В игру пришлось вмешаться главному арбитру Нестору Питане, но к этому моменту между футболистами уже возник конфликт. Наиболее агрессивно вёл себя 195-сантиметровый защитник «кофейщиков» Ерри Мина, который чуть было не боднул головой лидера «Ла Рохи» Алексиса Санчеса.

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Однако главные события матча оказались связаны с системой видеопомощи арбитрам (VAR). За 90 минут чилийцы дважды поразили ворота Оспины, но оба раза Питана усмотрел нарушение правил со стороны атакующей команды. В первом тайме в результате разящего контрвыпада отличился Арангис, но после просмотра эпизода у принимавшего участие в комбинации Санчеса был зафиксирован офсайд. Уже после перерыва голом отметился Артуро Видаль, но за секунду до его блестящего удара слёта Гильермо Марипан отчётливо сыграл рукой.

Таким образом, по окончании основного времени на табло горели нули, а командам второй раз на этом турнире пришлось определять победителя в серии пенальти. В отличие от матча Бразилии и Парагвая, в этой игре коллективы начали очень ровно и безошибочно исполнили по четыре удара. При этом особенно запомнился всё тот же Мина, который после своей попытки принялся танцевать, демонстрируя щитки с изображением своих детей.

Примечательно, что уже следующий удар колумбийцев оказался неточным. Вильям Тесильо пробил очень неудачно и лишил своих партнёров путёвки в полуфинал. Как и полагается лидеру, точку в матче поставил Алексис Санчес. Сборная Чили третий раз подряд вышла в полуфинал турнира, где с большой долей вероятности постарается взять реванш у своего обидчика — национальной команды Уругвая. Правда, для этого подопечным Оскара Табареса необходимо расправиться с Перу.