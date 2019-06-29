Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки — 2019

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Сборная Аргентины по футболу одержала победу над национальной командой Венесуэлы в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года.
Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки — 2019
  • © @CopaAmerica

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу аргентинской команды.

Победу сборной Аргентины принесли голы Лаутаро Мартинеса, забившего на 10-й минуте после передачи Серхио Агуэро, а также Джовани Ло Чельсо, успешно сыгравшего на добивании после удара Агуэро.

Соперником аргентинцев в полуфинале станет сборная Бразилии. Матч состоится 3 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии по пенальти обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки.

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