Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки — 2019

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над национальной командой Венесуэлы в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу аргентинской команды.

Победу сборной Аргентины принесли голы Лаутаро Мартинеса, забившего на 10-й минуте после передачи Серхио Агуэро, а также Джовани Ло Чельсо, успешно сыгравшего на добивании после удара Агуэро.

Соперником аргентинцев в полуфинале станет сборная Бразилии. Матч состоится 3 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии по пенальти обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки.