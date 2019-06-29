Аргентина обыграла Венесуэлу и вышла в полуфинал Кубка Америки — 2019
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Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу аргентинской команды.
Победу сборной Аргентины принесли голы Лаутаро Мартинеса, забившего на 10-й минуте после передачи Серхио Агуэро, а также Джовани Ло Чельсо, успешно сыгравшего на добивании после удара Агуэро.
Соперником аргентинцев в полуфинале станет сборная Бразилии. Матч состоится 3 июля.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии по пенальти обыграла Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки.