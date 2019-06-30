Три отменённых гола, промах Кавани с пяти метров и слёзы Суареса: как Перу обыграл Уругвай в 1/4 финала Кубка Америки

Сборная Перу победила национальную команду Уругвая и вышла в полуфинал Кубка Америки по футболу. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти всё решил промах Луиса Суареса. По ходу матча Эдинсон Кавани не сумел отправить мяч в сетку ударом с пяти метров, а арбитр Вилтон Сампайо отменил три гола подопечных Оскара Табареса.

Последний участник полуфинала Кубка Америки определился в противостоянии Уругвая и Перу. В отличие от других четвертьфинальных пар, на бумаге в данном матче практически полностью отсутствовала интрига, а подопечные Оскара Табареса считались явными фаворитами. Однако именно в этой встрече произошла главная и единственная на данный момент сенсация плей-офф континентального первенства.

Предпочтение справедливо отдавалось уругвайцам. Во-первых, Луис Суарес и компания очень уверенно провели групповой этап и ни разу не проиграли. Они разгромили крепкий Эквадор, взяли верх над победителем двух последних розыгрышей турнира — Чили, а потеряли очки лишь в матче с Японией. При этом стоит напомнить, что «синие самураи» нанесли почти в два раза меньше ударов по воротам (11:20) и с трудом избежали поражения.

Сборная Перу же, напротив, на групповой стадии турнира выступила не лучшим образом и забила вдвое меньше мячей, чем пропустила (3:6). В результате коллектив Рикардо Гареки не только вышел в плей-офф лишь с третьего места, но и лишился одного из своих лидеров. Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан получил травму, из-за которой был вынужден лечь на операционный стол и пропустит минимум полгода.

Преимущество Уругвая было заметно невооружённым взглядом с первых минут. Четвертьфиналисты прошедшего чемпионата мира взяли игру под контроль и уже в первом тайме могли не раз огорчить голкипера соперника Педро Гальесе. Впереди традиционно грозно смотрелась звёздная пара форвардов — Луис Суарес и Эдинсон Кавани, которая неоднократно пользовалась ошибками защитников и врывалась в штрафную соперника.

Так, уже на 15-й минуте отличный шанс отличиться имел форвард «Барселоны». Суарес здорово освободился от опеки защитников и откликнулся на диагональную передачу в исполнении Федерико Вальверде, но направить мяч в створ не сумел. Однако уже спустя восемь минут он сам мог выступить в роли ассистента. Луис совершил эффектный прорыв по левому флангу и прострелил на границу вратарской, где неприкрытым оказался Кавани. К разочарованию уругвайских болельщиков, Эдинсон не смог должным образом подстроиться под передачу и пробил сильно выше перекладины.

Эти неудачи не сказались на психологическом состоянии «чарруа», которые продолжали доминировать на поле «Арены Фонте-Нова». «Инки» же казались абсолютно беспомощными, а лидер нападения коллектива Хосе Паоло Герреро в одиночку ничего не мог поделать с одной из самых надёжных оборонительных линий в мире. Так, за весь матч Диего Годин и Хосе Мария Хименес позволили соперникам нанести лишь три удара по собственным воротам, при этом ни один из них так и не дошёл до голкипера Фернандо Муслеры.

Уругвай же ответил 12 ударами и в целом действовал в разы острее своих соперников, но в этот вечер всё было против подопечных Табареса. Они испытывали серьёзные проблемы с реализацией, а когда всё же отправляли мяч в сетку, в дело вступали судьи. Так, по итогам встречи они повторили судьбу Бразилии в матче с Венесуэлой, когда Хулио Баскуньян Гонсалес отменил сразу три гола пентакампеонов.

Примечательно, что в первом эпизоде арбитрам даже не понадобилось прибегать к помощи видеоассистента. На 29-й минуте Наитан Нандес получил передачу на правом краю и прострелил в штрафную. Защитник перуанцев неловко остановил мяч, а оказавшийся самым расторопным Джорджиан де Арраскаэта вбил его в сетку. Однако за секунду до этого линейный судья показал, что выступивший в роли ассистента хавбек «Бока Хуниорс» оказался в положении «вне игры».

После перерыва сборная Уругвая ещё дважды заставила капитулировать Гальесе, но теперь судьбу эпизодов решила система VAR. На первый взгляд взятия ворот Кавани и Суареса казались абсолютно «чистыми», но на повторе чётко видно, что форварды начали движение на долю секунды раньше, вследствие чего оказались в офсайде. Главный арбитр Вилтон Сампайо справедливо отменил голы, а счёт на табло остался неизменным.

Таким образом, исход трёх из четырёх четвертьфиналов Кубка Америки определился в серии послематчевых пенальти, а ключевым стал первый же удар с «точки» в исполнении лучшего бомбардира в истории Уругвая. По ходу турнира Суарес стал одним из главных объектов критики в составе команды и обвинялся в том, что приехал в Бразилию в откровенно плохой физической форме. Впоследствии своими результативными действиями на поле ему удалось частично реабилитироваться перед фанатами, но в решающий момент он вновь допустил ошибку.

Суарес пробил очень мощно и практически в угол, но Гальесе угадал направление удара и не позволил мячу пересечь линию ворот. Следующие девять попыток оказались точными, а сборная Перу впервые с 2015 года вышла в полуфинал Кубка Америки. Форвард «Барселоны» же впервые не смог забить с «точки» с ноября 2016 года и прервал серию из 15 точных пенальти подряд, а после игры был безутешен. Луис не смог сдержать слёз, и партнёрам по команде пришлось успокаивать своего лидера.

Таким образом, в полуфинале сборная Бразилии сыграет с национальной командой Аргентины, а соперником Перу станет Чили.