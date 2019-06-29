Месси оценил своё выступление на Кубке Америки

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, несмотря на выход своей команды в полуфинал турнира, недоволен собственным выступлением.
Месси оценил своё выступление на Кубке Америки
  • © Xin Yuewei/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это не лучший Кубок Америки для меня лично, я не играю так, как ожидал. Но важно, что мы победили. Одержать победу в турнире может каждая из команд, мы сумели сделать ещё один шаг. С первого дня сказал, что у нас имеется группа очень хороших парней. На человеческом уровне мы дружим, стараемся быстро адаптироваться», — цитирует аргентинца TyC Sports

В нынешнем розыгрыше Кубка Америки на счету Месси всего один гол с пенальти, забитый в ворота сборной Парагвая на групповом этапе.

Ранее сообщалось, что Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины.

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