Сёмин рассказал о состоянии получившего повреждение Живоглядова

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии Дмитрия Живоглядова, получившего повреждение в матче третьего тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

«Думаю, всё будет нормально. Столкновение серьёзное было, наверное, ушиб. Но нам нужно было усиливать атаку, мы в принципе и планировали Фёдора Смолова выпускать, а Владислава Игнатьева вернуть в оборону», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

25-летний Живоглядов получил повреждение в борьбе с соперником и, держать за плечо, покинул поле на 56-й минуте.

«Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА.