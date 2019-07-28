Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
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«Очень напряжённый матч. Не было много моментов, но борьба была серьёзной. Футбол был хорошего уровня. Одна-единственная ошибка сыграла роль. По моментам — ничья. Два года здесь выигрывали, третий — не удалось. Удачи не было», — заявил Сёмин на пресс-конференции.
Он отметил, что «Локомотив» не отдавал инициативу в матче с ЦСКА.
«Они всегда так начинают. Но я не видел проблемных для нас моментов. Да, ЦСКА имел преимущество, но это не давало ничего», — добавил специалист.
«Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.
Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом».