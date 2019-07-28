Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в матче третьего тура Российской премьер-лиги.
Сёмин заявил, что «Локомотиву» не хватило удачи в матче с ЦСКА
  • @fclokomotiv
  • Twitter

«Очень напряжённый матч. Не было много моментов, но борьба была серьёзной. Футбол был хорошего уровня. Одна-единственная ошибка сыграла роль. По моментам — ничья. Два года здесь выигрывали, третий — не удалось. Удачи не было», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Он отметил, что «Локомотив» не отдавал инициативу в матче с ЦСКА.

«Они всегда так начинают. Но я не видел проблемных для нас моментов. Да, ЦСКА имел преимущество, но это не давало ничего», — добавил специалист.

«Локомотив» на выезде проиграл ЦСКА со счётом 0:1. Единственный мяч был забит с пенальти, назначенного после использования VAR.

Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что ЦСКА заслужил победу над «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить