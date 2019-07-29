«Просмотр видеоповтора сбил ритм игры»: игроки ЦСКА и «Локомотива» об итогах дерби, спорном пенальти и системе VAR

Система видеопомощи арбитрам правильно оценила фол со стороны «Локомотива», но сбила общий темп игры. Об этом после третьего тура РПЛ заявили игроки ЦСКА. Фёдор Чалов признался, что без VAR его команда не получила бы пенальти, а Кристиан Бистрович отметил, что хотел бы, чтобы новая система работала в каждом матче. В свою очередь, в стане «Локомотива» о новой системе высказались скептически. Бразильский защитник Мурило выразил мнение, что, несмотря на видеопросмотр, фол в его исполнении трактовали с ошибкой.

Центральный матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» оказался не слишком результативным — исход поединка решил всего один мяч. Главной темой послематчевых обсуждений стал исторический для отечественной лиги момент: впервые в истории чемпионата России была использована система VAR. Видеопомощь позволила разобрать спорный момент и повлияла на результат дерби — именно после просмотра эпизода арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Локомотива», который успешно реализовал Фёдор Чалов.

Неудивительно, что после такого сценария встречи представители команд заняли разные позиции относительно нововведения. Армейцы хвалили VAR, железнодорожники размышляли на тему возможного улучшения системы.

«Сегодня система помогла, завтра может сыграть против»

Одним из первых победу прокомментировал главный творец армейского успеха Фёдор Чалов. Стоит отметить, что гол в ворота «Локомотива» стал для лучшего бомбардира прошлого сезона первым в нынешнем чемпионате. При этом, по словам самого игрока, успех дался ему и его партнёрам с большим трудом.

«Была тяжёлая игра, мы отдали очень много сил. Считаю, что заслуженно победили. В первом тайме игра шла при очень высоком темпе, из-за этого мы потеряли много сил и во втором тайме подсели», — отметил форвард.

Чалов также детально разобрал эпизод с применением VAR и решением арбитра в пользу ЦСКА. По мнению армейца, без новой системы результат мог быть иным, однако задержка времени из-за просмотра эпизода смутила футболиста.

«Контакт на мне был. Но если бы не VAR, вряд ли бы его увидели и поставили пенальти. А вот игра рукой Дмитрия Живоглядова была неумышленной. Спорный момент, но правила есть правила. Правда, после этого момента потерялся ритм игры — минут пять разбирали момент. Но теперь с VAR спорные эпизоды, как в случае с пенальти, будут трактоваться правильнее и честнее», — резюмировал Чалов.

Мнение партнёра по команде поддержал полузащитник ЦСКА Яка Бийол. Легионер отметил натиск соперника и признался, что без вмешательства судейской бригады ЦСКА мог остаться без победы.

«Эти три очка достались нам большой ценой. Игра тяжёлая. Во втором тайме «Локомотив» смотрелся лучше, очень хотел забить, пришлось всеми силами сдерживать их на последних минутах. Система VAR была сегодня за нас. В целом 1:0 — сложный результат, его трудно удержать», — отметил хавбек.

Другой полузащитник ЦСКА, Кристиан Бистрович, после матча признался, что система VAR пришлась ему по вкусу. Хорват выразил надежду, что и следующие игры с участием его команды пройдут под чутким наблюдением судейской камеры.

«Хотел бы, чтобы VAR был в каждом матче. Сегодня система нам помогла, завтра может сыграть против. Но будет лучше, если и в следующих играх в спорных моментах видео поможет», — поделился мнением Бистрович.

По мнению ещё одного представителя молодого поколения ЦСКА, Ильзата Ахметова, в скором времени система видеопомощи арбитрам приживётся в российском футболе.

«С одной стороны, VAR даёт справедливость. С другой — чуть падает темп игры. Но раз уж весь мир его использует, то значит, так надо. Наше дело — играть, а выше решат, когда и на какой матч ставить систему», — отметил футболист.

«Судье не стоило назначать пенальти»

В стане «Локомотива» полноценный дебют системы видеопомощи арбитрам встретили скептически. Первым своё мнение о матче и его результате высказал генеральный директор красно-зелёных Василий Кикнадзе. По мнению функционера, VAR не избавит лигу от судейских скандалов и разбирательств относительно спорных моментов.

«В концовке второго тайма был точно такой же момент, за который нам поставили пенальти и на который судейская бригада не среагировала. Был ли пенальти в наши ворота после руки Живоглядова? Нам показалось, что назначение пенальти в том эпизоде было более обоснованным, но сидевший рядом глава судейского корпуса РФС Александр Егоров объяснил, что мяч отскочил, поэтому пенальти не было. Я даже не дискутировал бы, если бы именно в этом эпизоде поставили пенальти. По эпизоду с Чаловым есть вопросы», — цитирует Кикнадзе Sport 24.

Новичок «Локомотива» Мурило, после фола которого и был назначен решающий 11-метровый удар, и вовсе обрушился на новую систему с критикой. Легионер заявил, что судьи приняли неправильное решение и нанесли вред игре его команды.

«По-моему, судье не стоило назначать пенальти. Соперник ударился о мою ногу и рухнул. VAR — штука, которая сказывается на темпе игры. Вообще, если у тебя хотят отнять гол, то и с VAR отнимут. У системы есть и плюсы, и минусы. Но мне не хотелось бы, чтобы VAR использовали на следующем матче «Локомотива», — цитирует Мурило «Чемпионат».

Полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев был сдержаннее в высказываниях. Он отметил хорошую игру в исполнении своих партнёров, однако подчеркнул, что «Локомотив» упустил много возможностей в первом тайме.

«Дерби всегда сложное. В целом игра была равной. Тайм у них, тайм у нас. По счёту матч тянет на ничейный результат. В конце второго тайма гол назревал, но кончилось время. Надо было изначально так играть. Почему так мало моментов? А у ЦСКА были моменты? Тяжело было всем забивать. Начало сезона, ещё разыграемся», — подвёл итог встречи Игнатьев.