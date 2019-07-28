Неумышленная игра рукой Живоглядова, травма Васина и пенальти после просмотра VAR: как ЦСКА обыграл «Локомотив»

ЦСКА с минимальным счётом обыграл «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ. Единственный мяч в конце первого тайма с пенальти забил Фёдор Чалов. При этом судья Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый после просмотра VAR. Победа армейцев была омрачена травмой Виктора Васина.

Потеря Антона Миранчука и неудачная серия ЦСКА

Матчи ЦСКА — «Локомотив» в последние годы превращались в серьёзное столичное дерби. В середине нулевых оно даже было едва ли не главным в стране, поскольку команды сражались за титулы и доминировали.

Затем в истории железнодорожников началась неудачная полоса, но с возвращением на тренерский мостик Юрия Сёмина красно-зелёные вновь превратились в топ-клуб, и их противостояние с ЦСКА обрело былую принципиальность.

В прошлом сезоне команды встретились дважды. На стадионе «Черкизово» матч завершился вничью, а на «ВЭБ Арене» победу с минимальным счётом одержал «Локомотив». Примечательно, что железнодорожникам тогда удалось обыграть армейцев на выезде второй раз подряд.

Зато в матче за Суперкубок в июле прошлого года ЦСКА в Нижнем Новгороде взял верх с минимальным счётом благодаря мячу Хетага Хосонова в дополнительное время.

Нынешняя же встреча была примечательна ещё по одной причине: во второй раз в истории РПЛ на игре должны были использовать систему VAR. Причём в прошлом туре арбитру в матче «Динамо» — «Рубин» смотреть повтор так и не понадобилось, так что у Владислава Безбородова была отличная возможность дебютировать.

Что касается стартовых составов команд, то «Локомотив перед игрой понёс серьёзную потерю. Из-за небольшого повреждения не смог выйти на поле Антон Миранчук, и его место на левом фланге занял Рифат Жемалетдинов.

ЦСКА обошёлся без потерь и вновь сделал ставку на тройку центральных защитников, которую составили Виктор Васин, Игорь Дивеев и Хёрдур Магнуссон. Звонимир Шарлия на этот раз остался в запасе.

Просмотр повторов и инертный «Локомотив»

Игра проходила в максимально комфортных условиях. В выходные в столице наконец установилась тёплая летняя погода, что поспособствовало заполняемости стадиона — пустых мест на трибунах практически не было, а болельщики обеих команд с первой до последней минуты гнали своих любимцев вперёд. Примечательно, что один из них стал миллионным посетителем в истории «ВЭБ Арены» и получил в подарок памятный шарф ЦСКА.

Сами же армейцы начали матч достаточно активно и с первых минут забрали мяч под свой контроль. Железнодорожники уповали в основном на контратаки. В целом игра на чужой половине у подопечных Сёмина не ладилась совсем. Впереди за мячи пытался цепляться лишь Эдер, а Алексей Миранчук в отсутствие брата тоже несколько сник, хотя в середине первого тайма и забил мяч, который был справедливо отменён из-за офсайда.

Между тем к помощи VAR Безбородову пришлось прибегнуть уже в самом начале матча, после того как на линии штрафной мяч попал Дмитрию Живоглядову в район руки. Судья долго обсуждал эпизод со своими помощниками и в конце концов, посмотрев повтор, решил, что футболист «Локомотива» не нарушал правил.

Во второй раз Безбородов прибег к помощи технической новинки уже незадолго до перерыва. Падение Фёдора Чалова в чужой штрафной сначала осталось без его внимания, но через минуту он по подсказке коллег рефери всё же решил посмотреть повтор и в итоге указал на точку. Пенальти уверенно реализовал сам пострадавший.

Пожалуй, на этом интересные моменты первого тайма оказались исчерпаны. Армейцы, как уже говорилось, большую часть времени владели мячом, но внутрь штрафной проникали нечасто. Самый опасный момент упустил Чалов, который метров с восьми пробил точно в руки Маринато Гилерме.

У «Локомотива» моментов не было вовсе, если не считать отменённый гол Миранчука, так что Игорь Акинфеев откровенно скучал.

Единственной ложкой дёгтя для ЦСКА стала травма Виктора Васина. Защитник получил повреждение в одном из многочисленных единоборств с Эдером и уступил место на поле Шарлия.

Травмы и выход Смолова

Впрочем, эта потеря оказалась для армейцев не единственной. После перерыва Кирилл Набабкин заменил Кристияна Бистровича. Не обошёлся без замен и «Локомотив». Понимая, что игру нужно спасать, Сёмин выпустил на поле Фёдора Смолова в пару к Эдеру, а убрал повредившего ключицу Дмитрия Живоглядова.

Однако и это не помогло гостям. Впереди у них по-прежнему ничего не получалось. Железнодорожники создавали моменты лишь с помощью стандартных положений. Так, Миранчук в одном из эпизодов едва не отправил мяч в ближнюю девятку со штрафного, как в матче с «Рубином». А в другом Акинфеев забрал мяч на ленточке после удара всё того же Алексея.

Также сравнять счёт мог Мурило. Воспользовавшись подачей корнера, бразилец головой пробил выше.

Что до ЦСКА, армейцы не стремились закрываться на своей половине поля и регулярно отвечали заигрывавшемуся сопернику контратаками. Правда, особенно опасных моментов не было и у красно-синих. Зачастую они разыгрывали мяч до верного и упускали возможность для удара.

В целом же второй тайм получился достаточно жёстким. Футболисты регулярно шли в грубые контакты с риском получить или нанести травму. Один Фернандес несколько раз оказывался на газоне, а однажды едва не сломал руку. Как результат — сразу три травмы: Васин, Бистрович, Живоглядов.

Финальный свисток зафиксировал абсолютно логичную победу ЦСКА. Армейцы набрали три заслуженных очка, пусть и с помощью неоднозначного пенальти, и впервые за три матча обыграли «Локомотив» дома. В свою очередь, железнодорожники без Антона Миранчука показали невразумительный футбол и потерпели первое поражение в сезоне.