Смазанный дебют: «Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы. Единственный мяч гости забили перед самым перерывом. В концовке встречи азербайджанский коллектив мог увеличить преимущество в счёте, но не реализовал несколько опасных моментов.

Ожидание дебюта и аншлаг на стадионе

Второй год подряд старт в еврокубках для России предстояло открыть дебютанту. В прошлом сезоне это была «Уфа», а в этом — «Арсенал». «Канониры» стали 28-м представителем страны на европейской арене.

В мае туляки финишировали на шестом месте в РПЛ, добившись наивысшего результата в своей истории в национальном первенстве, и благодаря поражению «Урала» от «Локомотива» в финале Кубка России получили путёвку в Лигу Европы.

К выходу на международный уровень в городе подготовились основательно: на стадионе были проведены серьёзные ремонтные работы. А вот команда, напротив, лишилась сразу нескольких лидеров. Но даже в обновлённом составе «Арсенал» неплохо стартовал в чемпионате России и в двух первых турах набрал четыре очка.

В Лиге Европы же «канонирам» предстояло сыграть с «Нефтчи», который в прошлом сезоне первенства Азербайджана финишировал вторым, пропустив вперёд лишь «Карабах». При этом в первом квалификационном раунде ЛЕ бакинцы не оставили шансов «Сперанце» из Молдавии и в двух матчах забили в ворота оппонента девять безответных мячей.

Настроены были в Азербайджане пройти и «Арсенал». В частности, об этом заявлял один из ведущих игроков команды Эмин Махмудов, поигравший в «Сатурне» и «Спартаке». Правда, «Нефтчи» осложнила жизнь задержка рейса до Москвы. В среду гостям пришлось несколько часов провести в аэропорту в ожидании из-за неисправности самолёта.

В свою очередь, капитан туляков Кирилл Комбаров на предматчевой пресс-конференции заявил, что «Арсенал» в дебютном сезоне в еврокубках намерен добраться до группового этапа ЛЕ.

Помочь «канонирам» в решении этой задачи должны были переполненные трибуны стадиона «Центральный». Казалось, весь город, обожающий футбол, пришёл на эту историческую игру.

Отменённый гол и роковая контратака гостей

К сожалению, первый тайм получился для хозяев откровенно неудачным. 17 тысяч болельщиков ждали, что их любимцы с первых минут пойдут вперёд, но вместо этого увидели крайне аккуратный футбол с минимальным количеством моментов. «Арсенал» с огромным трудом переходил центр поля и под прессингом соперника выполнял множество передач назад и поперёк поля.

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По сути, всю опасность туляки генерировали после стандартных положений. В середине тайма Кириллу Комбарову после подачи с левого фланга и скидки Максима Беляева даже удалось забить, но судья справедливо отменил взятие ворот из-за офсайда.

В двух других эпизодах кроссы с угла поля заканчивались ударами всё того же Комбарова и Гии Григалавы точно в руки Салахату Агаеву.

В оставшееся время болельщики наблюдали за тем, как туляки пытались придумать хоть что-то у чужих ворот, при этом гости оборонялись очень качественно и практически наглухо закрыли единственного нападающего Александру Тудорие, а также плеймейкера хозяев Сергея Ткачёва. «Канонирам» приходилось отправлять мяч во фланги, где защитники также очень внимательно следили за Даниилом Лесовым и 18-летним Ламеком Банда.

Также футболисты «Нефтчи» не стеснялись действовать на грани фола. В результате игра получалась достаточно жёсткой, а судья ещё до перерыва показал две жёлтые карточки гостям.

А на первой добавленной минуте бакинцы открыли счёт. Образцовая контратака подопечных Роберто Бордина завершилась рывком Мамаду Коне по правому флангу и идеальным прострелом на Дарио. Перехватить передачу никто не смог, и бразильцу оставалось лишь не промахнуться.

Атаки «Арсенала» и моменты «Нефтчи»

Игорь Черевченко после перерыва произвёл двойную замену. Вместо не слишком ярко выглядевшего Банды на поле вышел Михаил Костадинов, а место потерявшегося Тудорие занял Евгений Луценко. При этом Костадинов ушёл в центр поля, а Ткачёв — на правый фланг. «Арсенал» начал осаду чужих ворот.

К сожалению, выглядело это достаточно бесперспективно. Футболисты «Нефтчи» спокойно отошли на свою половину поля и грамотно оборонялись. Делать это было несложно, поскольку туляки действовали на крайне низких скоростях.

Видимо, сказывалось и волнение от дебюта в еврокубках. Обработав мяч, подопечные Черевченко долго думали над следующим ходом, а когда решение приходило им в голову, обнаруживали, что все адресанты для передач давно закрыты.

Как и в первом тайме, хозяева пытались активно играть через фланги, и порой это даже давало результат. Так, Комбаров заработал два очень опасных штрафных справа, но Горбатенко исполнил их не лучшим образом.

По сути, самый опасный момент во втором тайме создал всё тот же Комбаров. После подачи в штрафную и отскока от головы Луценко он бил практически в упор, но защитник успел накрыть этот выстрел.

В какой-то момент «Нефтчи» даже прижался к своим воротам, но Бордин вовремя сделал грамотные замены и выпустил в атаку свежих футболистов. В результате в концовке «Арсенал» вовсе чуть не пропустил второй. Сначала Левашов в ближнем углу ногой парировал выстрел свежего Намига Аласгарова. А затем Мамаду Коне мощным ударом из-за пределов штрафной едва не сломал штангу.

Случись второй гол, и «Арсеналу» можно было бы спокойно сосредоточиться на РПЛ, а так у туляков остаются шансы на выход в следующий раунд. Однако в ответном матче в Баку тулякам придётся придумать нечто поинтереснее, чем в домашнем. В противном случае дебютное выступление «канониров» в еврокубках может получиться скоротечным.