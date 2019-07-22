«Все очки красно-белые набрали незаслуженно»: почему начало сезона для «Спартака» получилось спорным

ФК «Ростов» опубликовал на своём сайте открытое письмо, в котором руководство клуба попросило президента РФС Александра Дюкова оценить действия арбитра Кирилла Левникова в матче со «Спартаком». Жёлто-синие особенно выделили четыре эпизода, в которых решения рефери, по их мнению, были предвзятыми. Таким образом, обе встречи красно-белых в новом сезоне закончились скандалами, связанными с судейством. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с RT выразил мнение, что все четыре очка подопечные Кононова получили незаслуженно.

«Футболисты тоже проводят неудачные игры»

Начало сезона получилось достаточно спорным для «Спартака» в плане судейства. Сначала целый ряд ошибок в пользу красно-белых допустил Владимир Москалёв в матче с «Сочи». В частности, он не назначил пенальти в ворота подопечных Олега Кононова и засчитал спорный мяч Самуэля Жиго на 93-й минуте.

Неправоту арбитра в итоге признал даже руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и отстранил подчинённого от работы в РПЛ на неопределённый срок.

«Для Москалёва это неудачный матч, но в спорте случаются такие ситуации. Футболисты тоже проводят неудачные игры, тренер может выбрать не ту тактику. С Володей мы говорили после игры, мы дадим ему время. На сборах он выглядел хорошо, сдал все тесты. Мы рассчитывали, что он нормально войдёт в сезон. Поэтому дадим Володе время прийти в себя, успокоиться. Всё в жизни бывает», — приводит слова Егорова «Чемпионат».

Казалось, после такого скандала следующий матч получится для «Спартака» более спокойным в плане судейства, но в игре с «Ростовом» арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников также принял ряд неоднозначных решений в пользу красно-белых.

Сразу в ряде эпизодов рефери мог назначать пенальти в ворота гостей, но не делал этого. Например, в первом тайме Матиас Норманн упал в штрафной в борьбе с Андреем Ещенко, но Левников решил, что имела место игра в корпус.

Во втором тайме всё тот же Норманн прорывался к чужим воротам, но наткнулся на вытянутую ногу Самуэля Жиго. Судья и тут не стал ничего предпринимать.

При этом в ворота «Ростова» в середине первого тайма был назначен довольно спорный пенальти: Зелимхан Бакаев упал в чужой штрафной после контакта с Евгением Черновым.

Наконец, в самом конце матча Левников не стал показывать вторую жёлтую карточку Бакаеву за грубый фол, после чего Олег Кононов тут же заменил подопечного.

«Игру омрачили действия арбитра»

В итоге «Ростов» всё же сравнял счёт на 91-й минуте, но на следующий день на официальном сайте клуба появилось открытое письмо в адрес Егорова и президента РФС Александра Дюкова.

«Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просим вас не оставлять этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров», — говорится в письме.

Егорова же в «Ростове» попросили прокомментировать представленные на видео эпизоды. По мнению жёлто-синих, Левников в Ростове-на-Дону принимал «предвзятые решения».

Особый упор в клубе сделали на четырёх спорных эпизодах: первом падении Норманна, не показанной красной карточке Бакаеву, пенальти «Спартака» и толчке Фернандо в спину Дмитрия Чистякова на 60-й минуте при подаче углового.

«Состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра. Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра», — резюмировали в клубе.

«Вряд ли кто-то увидит в этом случайность»

Чтобы разобраться в ситуации, RT обратился к бывшему президенту красно-белых Андрею Червиченко. Однако и он признал, что Левников на игре с «Ростовом» судил не лучшим образом.

— Конечно, к судье Кириллу Левникову возникают вопросы по матчу «Ростов» — «Спартак», и они уже, по-моему, задаются всеми, у кого есть глаза и всеми, кто хоть немного понимает, что такое футбол. Очень неприятно констатировать, что все четыре очка в новом сезоне РПЛ красно-белые набрали незаслуженно и при помощи судей.

— Можно ли назвать это стечением обстоятельств?

— Вряд ли кто-то найдёт в этом случайность. В матче с «Ростовом» из четырёх спорных эпизодов в штрафной на точку Левников указал в самом неочевидном: как раз когда Евгений Чернов нарушил правила на Зелимхане Бакаеве. Левников всегда был очень спорным судьёй по части честности, и ничего нового я не увидел. Ещё до матча в шутку сказал, что он и сам может пробить пенальти в ворота «Ростова».

— С чем связываете такое количество судейских ошибок в пользу «Спартака»? Это ведь далеко не конец сезона.

— Видимо, в «Спартаке» проследили за тем, как этой опцией в прошлом сезоне удачно пользовался «Локомотив», и решили не откладывать дело в долгий ящик, а сразу набирать максимум очков. Тем более с введением VAR воровать чужие успехи будет гораздо сложнее. Поэтому я далёк от мысли, что всё это происходит случайно. Здесь есть коррупционная составляющая.

— Вы упомянули «Локомотив». Недоброжелатели говорят, что железнодорожникам якобы помогает работать с судьями бывший арбитр, а ныне начальник команды Станислав Сухина. Но ведь у «Спартака» таких людей нет.

— Для этого необязательно нужен Сухина. Бегунков, которые могут решать вопросы, хоть отбавляй. Уверен, Сухина не ходит и лично не договаривается о судействе, этим занимаются другие люди. А в то, что судьи ошибаются случайно, я не верю давно, тем более когда они ошибаются только в пользу состоятельных клубов.

— Изменится ли ситуация в лучшую сторону с введением VAR?

— Сложно сказать. Если вспомнить ответный полуфинальный матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов», то там Сергей Лапочкин посмотрел повтор и отменил гол жёлто-синих в самом начале встречи из-за спорного офсайда. Поэтому всё будет зависеть от трактовки. Обидно, что из-за подобных скандалов люди не идут на футбол. Свинство не нравится никому, болельщики не хотят чувствовать себя дураками, а хотят смотреть красивые игры. В настоящий момент судейство — один из самых отталкивающих факторов РПЛ.