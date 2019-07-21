Червиченко: Левников всегда был очень спорным арбитром

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о работе арбитра Кирилла Левникова на матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Червиченко: Левников всегда был очень спорным арбитром
  • РИА Новости

«В матче с «Ростовом» из четырёх спорных эпизодов в штрафной на «точку» Левников указал в самом неочевидном: как раз, когда Евгений Чернов нарушил правила на Зелимхане Бакаеве. Левников всегда был очень спорным судьёй по части честности и ничего нового я не увидел. Ещё до матча в шутку сказал, что он и сам может пробить пенальти в ворота «Ростова», — заявил Червиченко.

Матч «Ростов» — «Спартак», прошедший 20 июля, завершился вничью 2:2. Красно-белые сумели уйти от поражения благодаря голу на 91-й минуте.

Ранее Червиченко высказал мнение, что все очки в новом сезоне «Спартак» набрал незаслуженно.

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