Червиченко считает, что все очки в новом сезоне «Спартак» набрал незаслуженно

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Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о влиянии судейства на результаты команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Червиченко считает, что все очки в новом сезоне «Спартак» набрал незаслуженно
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«Конечно, к судье Кириллу Левникову возникают вопросы по матчу «Ростов» — «Спартак», и они уже, по-моему, задаются всеми, у кого есть глаза, и всеми, кто хоть немного понимает, что такое футбол. Очень неприятно констатировать, что все четыре очка в новом сезоне РПЛ красно-белые набрали незаслуженно и при помощи судей», — заявил Червиченко.

Матч «Ростов» — «Спартак», прошедший 20 июля, завершился вничью — 2:2. Красно-белые сумели уйти от поражения на 91-й минуте. В первом туре РПЛ московский клуб взял верх над «Сочи», забив победный мяч с нарушением правил.

Ранее Валерий Карпин заявил, что «Ростов» должен выигрывать у «Спартака».

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