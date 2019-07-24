«Волгоград поразил меня с исторической точки зрения»: Кэмпбелл о визитах в Россию, сборной Англии и звёздных защитниках

Многие британские болельщики остались под впечатлением от визита в Россию на ЧМ-2018. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл. По его мнению, каждый должен выносить собственное суждение о том или ином месте. Специалист также ответил на вопрос, может ли защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стать обладателем «Золотого мяча», и поделился мнением о работе Унаи Эмери в «Арсенале».

«Спорт позволяет взглянуть на вещи с иной точки зрения»

— Какие впечатления у вас остались от пребывания в России?

— Мне доводилось несколько раз играть в России. Но сейчас я нахожусь по другую сторону, и это совсем иное чувство. Я был послом Международной федерации футбола (ФИФА) в Волгограде, где сборная Англии проводила свою первую встречу в рамках чемпионата мира 2018 года.

Мы присутствовали на фестивале болельщиков, смотрели матчи на стадионе, общались с людьми. Это фантастические ощущения. Меня встретили с большой теплотой. Да, такое гостеприимство отчасти было связано с мундиалем, однако люди действительно хотели, чтобы и я больше о них узнал. Невероятно видеть такое количество фанатов, съехавшихся в одно место.

Санкт-Петербург — очень красивый город, люди называют его русской Венецией. Некоторое время я провёл в Москве, ощутил её энергию и скорость. Она тоже мне понравилась. Поэтому в целом могу сказать, что это был невероятный опыт.

— Что для вас стало самым большим открытием в России?

— Иногда у тебя в голове заранее складывается определённая картинка, возможно, не всегда положительная. Но спорт позволяет посмотреть на вещи с иной точки зрения. Толпы болельщиков, команды, прекрасные матчи — всё это меняет твой взгляд.

Волгоград поразил меня с исторической точки зрения. Мне удалось посетить места, связанные со Второй мировой войной, музеи, мемориальные комплексы. Всё это стало для меня большим открытием. Думаю, многие английские болельщики солидарны со мной. Ты начинаешь общаться с новыми людьми, узнаёшь об их прошлом. Именно так рушатся определённые барьеры.

— У некоторых иностранцев действительно присутствует предвзятое отношение к странам Восточной Европы. Что конкретно поменяло ваш взгляд на эту часть света?

— Футбол даёт прекрасную возможность путешествовать по всему миру, воочию видеть то, за чем раньше ты мог наблюдать лишь на экране телевизора. Я посетил несколько российских городов, и это был потрясающий опыт. Разумеется, было бы глупо называть какую бы то ни было страну идеальной. Но, с моей точки зрения, всё было великолепно.

— То есть ваш совет заключается в том, что люди должны больше путешествовать?

— Да, это логично. Иногда действительно нужно лично в чём-то убедиться. Да, мир неидеален, но каждый должен самостоятельно судить о том или ином месте. Конечно, никто не отменял разницу в менталитете. То, что не понравится одному человеку, не вызовет никакой негативной реакции у другого. Это нормально. Всё сводится к тому, насколько тебе комфортно в этих условиях.

«Иногда тебе нужна встряска»

— Какое впечатление у вас осталось от выступления сборной Англии на мундиале?

— Команда прошла фантастический путь, была так близко к финалу! Этот опыт мы будем помнить до конца наших дней.

— В полуфинале Лиги наций Англия уступила Нидерландам. Послужит ли это поражение холодным душем для команды Гарета Саутгейта?

— Именно в этом заключается суть футбола. Сейчас сборная Нидерландов очень сильна благодаря своему системному подходу. Это спорт, ты не можешь постоянно находиться на вершине. Иногда тебе нужна такая встряска. Она сделает тебя сильнее. Любой профессионал должен это осознавать.

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— Вы продолжаете верить в Саутгейта и его молодую команду?

— В принципе, да. Просто сейчас всё иначе. В мою бытность футболистом каждый из нас был обязан выступать за клуб. Сейчас у игроков есть возможность сосредоточиться на других турнирах. Они сами понимают, что обстановка вокруг них поменялась. Необязательно выходить в каждом матче своей команды, чтобы попасть в сборную. И это работает.

— Вирджила ван Дейка и Маттейса де Лигта называют одними из лучших защитников в мире в настоящий момент. Согласны ли вы с этой позицией?

— Да, но я бы отдал предпочтение ван Дейку. Сложно дать объективную оценку его выступлениям, так как происходит постоянная смена поколений. Раньше было сразу много талантливых защитников, но сейчас всё иначе. Сама философия игры стала другой. Крайние защитники чаще подключаются к атакам, обороне уделяется гораздо меньше внимания. Но именно такие люди, как Вирджил, меняют футбол.

— Кто, на ваш взгляд, является лучшим защитником в мире?

— Всё зависит от множества факторов. В связи с этим я предпочитаю рассматривать способности игроков в разрезе, потому что один год может стать для тебя удачным, а другой — провальным. Если ты хочешь быть лучшим, то необходимо держать свой класс на протяжении хотя бы десяти лет, из сезона в сезон, даже тогда, когда всё против тебя. В этом и заключается твоя вовлечённость. Проходишь через разные соревнования, набираешься опыта, взрослеешь. И уже будучи возрастным спортсменом ты должен суметь оказать сопротивление более молодым соперникам. В их возрасте ты тоже был силён и умён. Но и сейчас у тебя остались качества, которые делают тебя лучшим.

— По вашему мнению, сможет ли ван Дейк стать первым защитником за длительное время, который получит «Золотой мяч»?

— Кто знает? Я бы не удивился. Он прошёл отличный путь и хорошо себя показал. Сюрпризом это точно ни для кого не станет.

«У «Арсенала» были хорошие шансы вернуться в Лигу чемпионов»

— Что тяжелее: продержаться 49 матчей без поражений, как это сделал «Арсенал» в период с 2003 по 2004 год, или выиграть четыре трофея в Английской премьер-лиге, как «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне?

— Я бы не стал считать Суперкубок Англии, так как он для меня является благотворительным матчем. А завоевать три трофея не так уж и сложно. 49 побед подряд — это уже серьёзное достижение. Но всё относительно. Тебе нужна не только хорошая команда с особой химией между игроками, но и доля удачи, которую, однако, ты должен создать себе сам. Важен правильный момент. Да, это было особенный момент. И я рад, что стал частью того «Арсенала».

— Когда этот путь прервался, какая атмосфера царила в раздевалке?

— Конечно, 50 — хорошее число. Но всё решил случай. В наши ворота был назначен пенальти, которого не было. Думаю, современные технологии пришли бы нам на помощь.

— Что сделало «Арсенал» непобедимым на тот момент?

— Сыгранность, удачное стечение обстоятельств. Арсен Венгер любит говорить, что планировал эту серию на протяжении года. Но как на такое можно настроиться? Никто не думает о том, чтобы не уступить в 49 матчах подряд. Ты просто знаешь: чтобы стать чемпионами, нужно проиграть не больше четырёх-пяти матчей и небольшое количество встреч свести к ничьей. Этого будет достаточно. Ты сам создаёшь себе условия, но ты не решаешь, стать или не стать рекордсменом. Эта судьба должна выбрать тебя.

— В финале Лиги Европы «Арсенал» уступил «Челси» со счётом 1:4. Что нужно сделать команде, чтобы повторить свой путь в нынешнем сезоне?

— Да, действительно, у «канониров» были хорошие шансы вернуться в Лигу чемпионов. Жаль, что не вышло. Если бы они сумели воспользоваться своими возможностями, всё бы было по-другому. Иногда кажется, что им просто не хватает сил — как будто один матч лишний. Уже в концовке сезона проявлялись первые признаки слабости линии защиты. Тогда они уступили «Кристал Пэлас» и не попали в зону Лиги чемпионов. Это привело к потере уверенности и поражению в финале. Когда всё идёт хорошо, ты чувствуешь в себе физические и моральные силы даже в конце чемпионата. Но у них возникли проблемы.

— Удастся ли Унаи Эмери оправиться после этой неудачи?

— Конечно! Он отлично провёл свой первый сезон, дошёл до финала Лиги Европы, хотя все ему прочили место в середине турнирной таблицы.

— Значит, болельщикам необходимо дать ему время?

— Да. Думаю, хотя бы два сезона ему ещё нужно дать, тем более вряд ли его взяли на долгие годы. Разумеется, состав меняется, уходят футболисты, которые должны были бы остаться. Да, эти решения принимало руководство, но все они влияли на ситуацию на поле.

— Стал ли уход Аарона Рэмзи большой потерей для «Арсенала»?

— Да, это действительно ощутимая потеря. Он хороший парень, качественный, фантастический игрок, который прекрасно знал свою команду. Поэтому им будет непросто. «Ювентус» всегда умел выбирать футболистов.

— Английские фанаты устроили беспорядки перед матчем с Голландией. Какие чувства у вас вызывает такое поведение?

— Для нас это не ново, так как такой феномен возник ещё в 1980-е. Но стоит помнить, что так себя ведёт далеко не большинство. Здесь сложно давать какой-либо комментарий, потому что меня там не было. Может, полиция отчасти превысила свои полномочия, может, и нет. Нам лишь нужно продолжать просвещать людей на эту тему, пытаться наладить с ними контакт, объяснять, что за границей они представляют свою страну.