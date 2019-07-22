Неуступчивый «Порту» и скромный «Тун»: «Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков

В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы. По их результатам своих первых соперников узнали две российские команды. «Краснодар» дебютирует в самом престижном клубном турнире противостоянием с «Порту», который в предыдущем розыгрыше уступил лишь будущему победителю «Ливерпулю». А московский «Спартак» проэкзаменует швейцарский «Тун», который последний раз играл в еврокубках четыре года назад.

Две недели отделяет клуб Сергея Галицкого от официального дебюта в Лиге чемпионов. Ранее «Краснодар» принимал участие лишь в Лиге Европы, где команда с 2014 года набиралась еврокубкового опыта и поступательно двигалась вперёд (если оставить за скобками неудачу в квалификации осенью 2017-го).

Лучшим достижением кубанцев пока является выход в 1/8 финала ЛЕ. В сезоне-2016/17 их на этой стадии остановила испанская «Сельта», а весной 2019-го подопечные Мурада Мусаева одной ногой были в восьмёрке лучших турнира после сумасшедшего по красоте удара Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче, но уже в добавленное время позволили «Валенсии» сравнять счёт и вылетели из турнира.

«Порту» — гораздо более опытный и титулованный еврокубковый боец, сильнейший из тех, кто мог достаться бронзовому призёру РПЛ. В копилке португальцев — победы в Кубке европейских чемпионов (1984) и Лиге чемпионов (2004). В последние годы «драконы» не столь успешны, но лишь в сравнении со своими прежними достижениями. Достаточно сказать, что за последние пять лет они четырежды преодолевали групповой этап Лиги чемпионов и дважды доходили до четвертьфинала турнира.

Пути российских команд в еврокубках пересекались с «Порту» 14 раз (две победы, четыре ничьи и восемь поражений). Отпраздновать успех в противостоянии смог лишь «Зенит», другие отечественные клубы — «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» — не смогли выдержать натиск соперника. Стоит отметить и тот факт, что до нынешнего сезона представители РПЛ встречались с португальским коллективом исключительно на групповом этапе, в то время как «Краснодару» предстоит принципиальная битва на вылет.

«Порту» по сравнению с предыдущим сезоном претерпел гораздо меньшие изменения состава, нежели «Краснодар». Самыми ощутимыми потерями стали переходы хавбека Оливера Торреса (в «Севилью») и защитника Аугусто Фелипе (в мадридский «Атлетико»).

Португальский же клуб усилил экс-спартаковец Зе Луиш, отлично знакомый с манерой игры краснодарцев: в восьми матчах с ними он забил пять раз. Кроме того, в распоряжение Сержиу Консейсау вернулся испанский защитник Иван Маркано, который провёл два сезона в казанском «Рубине» и также имеет опыт встреч с «быками».

Российская премьер-лига хорошо известна португальскому клубу, да и статистика полностью на стороне будущего соперника «Краснодара». Но, несмотря на статус явного фаворита, руководство «Порту» высоко оценивает потенциал российской команды и настраивается на серьёзную борьбу. Об этом журналистам сообщил директор скаутингового департамента Фернанду Гомеш.

«Непростой жребий, нас ждут тяжёлые матчи и долгий перелёт, но, несмотря на это, мы надеемся на победу, потому что хотим играть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» может создать сложности, поэтому нужно опасаться коллектива в целом, а не отдельных игроков, и мы будем фокусироваться на сопернике как на команде, а не наборе индивидуальностей», — цитирует Гомеша ТАСС.

В России же уверены, что соперник ощутимо выше классом, чем «Краснодар». По мнению бывшего наставника южан Игоря Шалимова, жеребьёвка сложилась для коллектива Мусаева крайне неудачно.

«Это худшее, что могло попасться. «Порту» — самая сильная команда из тех, которые участвовали в жеребьёвке. Понятно, кто фаворит в этой паре, но надо выходить и играть, потому что это Лига чемпионов. Шансов, может, было бы и больше с другой командой, но так сложилось. Скорее всего, соперник заставит «Краснодар» отойти от атакующего стиля. Но если португальцы дадут слабину, дадут «Краснодару» завладеть инициативой, то команда Мусаева будет играть в свой футбол», — цитирует специалиста Sport24.

Мнение Шалимова разделяет Сергей Юран. Экс-форвард «Порту» отметил, что португальский коллектив превосходит «Краснодар» не только по уровню мастерства, но и по физическому состоянию.

«Тяжёлый соперник. Ещё в мою бытность команда комплектовалась качественными игроками, всегда ставились максимальные задачи в чемпионате и в еврокубках. Жаль, что сразу попали на «Порту». Шансы, конечно, всегда есть, но при всём уважении к «Краснодару» они небольшие. Клуб на старте РПЛ очень много пропускает, с представителями Португалии это чревато», — отметил Юран.

Первый матч 3-го квалификационного раунда между «Краснодаром» и «Порту» состоится 7 августа в России, ответный поединок — 13 августа в Португалии.

«Тун» по зубам «Спартаку»

Столичному «Спартаку» со жребием повезло гораздо больше, чем «Краснодару». Подопечные Олега Кононова начнут еврокампанию матчами со швейцарским «Туном».

Скромная по европейским меркам команда из одноимённого города никогда не играла с соперниками из России. Более того, в копилке подопечных Марка Шнайдера нет ни одного золота внутреннего чемпионата.

Наивысшее достижение в истории клуба — выход в финал Кубка Швейцарии-2018/19. Что касается еврокубков, то наиболее заметным для «Туна» стал сезон-2005/06. Тогда команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, где на равных сражалась с «Арсеналом», «Спартой» и «Аяксом». В результате будущему сопернику красно-белых удалось занять третье место в квартете и выйти в 1/16 финала Лиги Европы, где коллектив из Швейцарии по сумме двух встреч уступил «Гамбургу» — 1:0, 0:2.

«Тун» теряется на фоне «Спартака» и в околофутбольных показателях. Например, всё население одноимённого города может уместиться на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Арена», а общая стоимость всего состава команды (€17 млн по версии авторитетного портала Transfermarkt) практически равна сумме, в которую оценивается один Роман Зобнин (€14 млн).

Однако, несмотря на это, руководство красно-белых считает швейцарцев сильным соперником. Об этом после жеребьёвки заявил гендиректор клуба Томас Цорн.

«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то что это коллектив из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, и что всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьёзно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда», — цитирует Цорна ТАСС.

Российские эксперты уверены, что «Тун» не сможет остановить «Спартак» на пути к групповому этапу. Ветеран столичного клуба Валерий Рейнгольд заявил, что команда Олега Кононова не повторит ошибок, допущенных в матчах с «Санкт-Галленом» и АЕК.

«Соперник несильный. В Швейцарии только «Базель» представляет большую угрозу, с остальными можно играть. Если команда подчеркнёт что-нибудь из доброй критики, то всё можно преодолеть, тем более в клубе много молодых ребят. «Тун» абсолютно по зубам «Спартаку», при должной работе всё будет в порядке», — приводит слова Рейнгольда Sport 24.

Первая встреча двухматчевого противостояния состоится 8 августа в Туне, ответный матч — 15 августа в Москве.

Кроме того, по результатам жеребьёвки возможного соперника по третьему отборочному раунду Лиги Европы узнал и тульский «Арсенал». В случае успеха в противостоянии с азербайджанским «Нефтчи» туляки сыграют с израильским клубом «Бней Иегуда», в составе которого выступают два малоизвестных иностранца — литовский вратарь Эмилиюс Зубас и ивуарийский полузащитник Исмаила Соро.