Обструкция Кононова, скороговорки от бразильцев и «перепалка» Дзюбы с Аршавиным: о чём говорили в 3-м туре РПЛ

3-й тур РПЛ прошёл без серьёзных скандалов и нарушений, но запомнился рядом акций. Поклонники столичного «Спартака» выступили против главного тренера команды Олега Кононова, а фанаты «Динамо» попросили прощения у своих футболистов. ЦСКА и «Локомотив» порадовали болельщиков совместным видеороликом с участием Маринато Гилерме и Марио Фернандеса. А две звезды «Зенита» Артём Дзюба и Андрей Аршавин устроили шуточный конфликт.

Поддержка и раскаяние

Третий тур РПЛ выдался неоднозначным. Он запомнился болельщикам как громкими скандалами, так и трогательными моментами. Лирический тон задали в пятницу фанаты «Динамо». Поклонники бело-голубых на домашний матч своей команды с «Уралом» приготовили несколько баннеров. Их художественное исполнение не отличалось оригинальностью, однако смысл написанного тронул игроков и тренеров столичного коллектива.

Так, на белой ткани голубыми буквами красовались слова извинений, адресованные футболистам.

После поражения от казанского «Рубина» неделей ранее игроки попытались устроить с трибунами перекличку, однако в ответ получили критику и обвинения в свой адрес.

«Ребята, простите! Мы рядом до конца», — обратились к футболистам болельщики.

Ещё одно самодельное полотно фанатский сектор приготовил специально для вдовы легендарного вратаря Льва Яшина. Супруга великого динамовца до сих пор не посетила домашние игры на реконструированном стадионе, поэтому поклонники команды отправили ей официальное приглашение.

«Валентина Тимофеевна, ждём вас дома», — написали на баннере болельщики.

Привлекла к себе внимание и растяжка в исполнении фанатов «Локомотива». Перед стартовым свистком встречи с ЦСКА на гостевом секторе развернулась надпись: «Даниил, мы одна семья, держись!». Таким образом представители фанатской организации United South решили поддержать воспитанника академии красно-зелёных. Семья игрока команды 2005 года рождения Даниила Секача попала в серьёзное ДТП, младшая сестра и родители юного футболиста находятся в реанимации.

Стоит отметить, что трогательные акции в матчах 3-го тура РПЛ устраивали не только болельщики, но и сами команды. Так, футболисты столичного «Спартака» вышли на встречу с «Тамбовом» в футболках посвящённых 60-летию легендарного полузащитника красно-белых Фёдора Черенкова. Позже эти майки будут проданы на специальном аукционе, а все вырученные средства отправятся в благотворительные фонды.

Пиджак Кононова

Вместе с тем памятные мероприятия посвящённые 60-летию Фёдора Черенкова сопровождались очередным скандалом вокруг «Спартака». Его спровоцировал известный экс-спартаковец Игорь Шалимов.

Бывший полузащитник, а ныне тренер высказался по поводу официальных мероприятий 25 июля, связанных с юбилеем Черенкова. Так, Шалимов раскритиковал наставника красно-белых Олега Кононова за то что тот, возлагая цветы к могиле известного ветерана, «поздравид» легендарного игрока с «днём рождения».

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Дебил — тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — высшая степень дебилизма», — написал Шалимов в своём Instagram.

Позже публикация была удалена из сети, но легла в основу волны недовольства многомиллионной армии фанатов столичной команды. Болельщики красно-белых болезненно восприняли сенсационное поражение от «Тамбова» и сконцентрировали весь негатив на личности главного тренера. С гостевых трибун «Мордовия Арены» скандировали: «Шалимов был прав», — и пели песни с использованием ненормативной лексики.

"УХОДИ, ПИДЖАК!": ФАНАТЫ "СПАРТАКА" ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ КОНОНОВА

Фанаты "Спартака" хотят, чтобы наставник команды Олег Кононов ушел в отставку.



Так, во время матча с "Тамбовом" (0:2) болельщики скандировали: "Уходи, пиджак". pic.twitter.com/3wizGXaLaZ — Про Футбол (@igarek_12rus) 27 июля 2019 г.

Кроме того, в знак недовольства тренером прямо на секторе были развешаны сразу несколько пиджаков. Таким образом фанаты обыграли обидное прозвище белорусского специалиста.

К слову, сам Кононов комментировать подобные акции отказался.

«Не буду я им ничего отвечать», — заявил на послематчевой пресс-конференции тренер.

Безопасность

О фанатах «Спартака» стоит вспомнить и по другому поводу. Лига и РФС продолжают разбираться в причинах возникновения беспорядков с участием ОМОНа после предыдущего выездного поединка красно-белых с «Ростовом» и предпринимают все усилия для того, чтобы подобное больше не повторялось.

Так, выезд в Саранск прошёл без нареканий как со стороны поклонников красно-белых, так и сотрудников правопорядка.

А на столичном дерби между ЦСКА и Локомотивом и вовсе решили отказаться от услуг Росгвардии. При этом, по словам заместителя директора по безопасности РПЛ Александра Сафонова, отсутствие ОМОНа не повлияло на обеспечение безопасности согласно всем нормам.

«Матч прошёл по схеме игр повышенной степени риска. Было задействовано 200 частных охранников и 485 контролеров-распорядителей. Также возле стадиона дежурили около 500 сотрудников полиции», — цитирует Сафонова ТАСС.

Стоит отметить, что первое дерби в этом сезоне действительно прошло без каких-либо проблем и нареканий. 25 тыс. болельщиков, быстро и без заторов заняли свои места на трибунах, а после завершения встречи без проблем и задержек покинули территорию «ВЭБ Арены».

Русские забавы для бразильцев

В целом, дерби между ЦСКА и «Локомотивом» прошло в спокойной атмосфере, во многом дружественный тон встрече задали медиа департаменты двух столичных команд.

Накануне принципиального поединка клубные каналы выложили совместное видео, где натурализованные бразильцы и игроки сборной России Марио Фернандес и Маринато Гилерме блистают своими познаниями русского языка.

Экзаменовали экс-легионеров известными скороговорками. Защитник ЦСКА, которого многие обвиняют в незнании языка, не проиграл вратарю «Локомотива» в номинальной битве.

Как стало известно RT, сама идея изначально пришла в голову представителям пресс-службы ЦСКА, а позже креативный замысел поддержали их коллеги из «Локомотива».

Дзюба против Аршавина

Антуража туру добавила и стихийно вспыхнувшая шуточная перепалка между бывшей и нынешней звёздами «Зенита». Андрей Аршавин и Артём Дзюба заочно обменялись колкими репликами, которые болельщикам не стоит воспринимать всерьёз.

Первым выступил действующий игрок. Форварда удивил выбор экспертов «Матч ТВ», которые по итогам каждой игры выбирают лучшего футболиста в составе обеих команд. Экспертное жюри, в состав которого входят известные в прошлом игроки и тренеры, после встречи в Оренбурге остановило свой выбор на голкипере сине-бело-голубых Андрее Лунёве, а Дзюба, отдавший в матче голевую передачу и успешно реализовавший пенальти, прокомментировал итоги голосования в свойственной ему ироничной манере.

«Рад за Андрюху Лунёва, потому что его признали лучшим сегодня. Мне кажется, что для него это было очень важно. Сегодня он провёл потрясающий матч. Главное — победили. Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Позже нападающему ответил сам Аршавин. Экс-форвард «Зенита» похвалил коллегу за рвение к титулам и выразил надежду, что ремарка о незнаниях футбольных правил была всего лишь шуткой.

«Не знаю, что ему ответить. Вообще-то в этот раз лучшего игрока выбирал Геннадий Сергеевич Орлов, а то слова были бы ещё жёстче. Может ли это быть связано с тем, что Дзюба ревнует к Лунёву? Не знаю. Но мне всё же хочется верить, что я разбираюсь в футболе. Это нормально, что Артём хочет быть лучшим всегда и везде. Будет хорошо играть, тогда я его выберу», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».