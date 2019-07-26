Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове

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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
  • Игорь Шалимов
  • РИА Новости

«Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Дебил — тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова — высшая степень дебилизма», — написал Шалимов в своём Instagram.

Он подчеркнул, что нельзя поздравлять с днём рождения умершего человека, а нужно почтить память.

25 июля Черенкову исполнилось бы 60 лет. Кононов и игроки «Спартака» посетили Троекуровское кладбище и почтили память футболиста.

Фёдор Черенков является рекордсменом «Спартака» по количеству сыгранных матчей за клуб — 494. Он ушёл из жизни в 2014 году.

Ранее в РФС поддержали идею создания приза имени Черенкова.

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