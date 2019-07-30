«Сыграл большую роль в успехе сборной на ЧМ-2018»: тренеры Самедова о решении полузащитника завершить карьеру

Решение экс-футболиста сборной России и «Спартака» Александра Самедова завершить карьеру — логичное, но преждевременное. Такое мнение высказал наставник национальной команды Станислав Черчесов, заявивший, что игрок по-прежнему находится в хорошей форме. Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев отметил индивидуальное мастерство полузащитника и назвал его одним из лучших представителей своего поколения, а экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов сравнил хавбека с Андреем Аршавиным и оценил его шансы стать успешным тренером.

Новость о том, что Александр Самедов принял решение закончить карьеру, большой неожиданностью для мира футбола не стала. Ветеран сборной так и не смог летом найти себе новый клуб.

Тем не менее официальное объявление Самедова не прошло незамеченным ни для его бывших тренеров, ни для недавних коллег по цеху, ни для болельщиков.

Самедов — единственный игрок РПЛ, который успел отметиться во всех столичных клубах, кроме ЦСКА и «Торпедо». В его послужной список входят выступления за «Спартак», «Москву», «Локомотив» и «Динамо». При этом футболист никогда не скрывал, что с первого и до последнего дня в игре считал себя спартаковцем. Возможно, именно поэтому к моменту выхода статьи удачи Самедову пожелали лишь фанаты красно-белых и сам «Спартак».

Александр Самедов объявил о завершении карьеры!



Саня! Спасибо тебе за всё! В особенности за эмоции, которые ты подарил нам в чемпионском сезоне! 🙏🏻⚽️



Футбольный мир тесен - ещё увидимся 😉 pic.twitter.com/OpQdBrfzLJ — Supporters Group News (@SupportersNews) 30 июля 2019 г.

Фанаты «Локо» от комментариев воздержались, равно как и главный тренер Юрий Сёмин, после конфликта с которым Самедов покинул команду, проведя в ней в общей сложности восемь лет.

«Комментировать это я не хочу. Мне нечего сказать. Это решение Самедова», — ответил специалист.

«С ним никогда не было проблем»

Впрочем, другие тренеры, под началом которых успел поиграть хавбек, с большой радостью поделились с журналистами своими воспоминаниями о бывшем подопечном. Одним из первых высказался Станислав Черчесов. Наставник сборной России признался, что огорчён решением Самедова, и отметил, что он мог бы играть на хорошем уровне ещё несколько сезонов.

«Пару дней назад мы разговаривали с Александром, в том числе и на тему завершения его карьеры. Лично я думаю, он ещё мог играть и приносить пользу на футбольном поле, но он принял такое решение, а значит, мы должны его уважать», — цитирует главного тренера сборной Sport24.

При этом Черчесов отметил выдающийся вклад опытного игрока в успех сборной России на чемпионате мира в 2018 году. По его мнению, авторитет и харизма Самедова положительно влияли на настроение команды в тот период.

«Его карьера получилось яркой и запоминающейся. Александр сыграл большую роль в сборной на чемпионате мира как в игровом плане, так и в плане формирования микроклимата в команде и коллектива в целом», — признался Черчесов.

О лидерских качествах москвича вспомнил и другой экс-наставник Самедова — Массимо Каррера. К слову, именно итальянский специалист лично приглашал его вернуться в «Спартак», с которым по итогам сезона-2016/17 полузащитник впервые в карьере стал чемпионом страны.

«Запомнил его как настоящего профессионала, который с уважением относился к выбору тренера и полностью отдавал себя команде. На мой взгляд, он был молчаливым лидером. Но в первую очередь он всегда был верным и честным человеком. Желаю всего самого хорошего ему и его семье», — приводит слова Карреры Sport24.

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев, принимавший непосредственное участие в трансфере Самедова из ФК «Москва» в стан бело-голубых, отметил игровые характеристики хавбека и назвал его одним из ярчайших игроков поколения.

«О Самедове у меня остались самые приятные впечатления. В своё время я лично настаивал на том, чтобы он пополнил ряды «Динамо». Саша всегда выделялся на поле умом и техникой, выполнял огромный объём работы. Он мечта любого тренера на позиции крайнего полузащитника. В то время, на мой взгляд, он претендовал на звание лучшего игрока в этом амплуа», — заявил Кобелев в разговоре с RT.

Кроме того, тренер назвал решение хавбека правильным и не стал осуждать его за частую смену клубов по ходу карьеры.

«Как я понимаю, у Саши были предложения из нескольких клубов, но после таких команд, как «Динамо», «Локомотив» и «Спартак», понижать планку никому не хочется. Учитывая его статус и уровень, он мог позволить себе отказаться от подобных контрактов. Что касается нескольких московских команд... Часто бывает так, что где-то тебя не понял тренер, где-то ты не ко двору пришёлся. Много факторов, которые влияют на переход игрока. Это совсем не говорит о том, что футболиста после такого можно считать скандалистом или предателем», — пояснил эксперт.

Сергей Силкин, сменивший Андрея Кобелева на посту главного тренера «Динамо» в 2011 году, рассказал, как ему удалось найти индивидуальный подход к игроку. Именно под его руководством Самедов стал лидером «Динамо» и был приглашён в сборную России Диком Адвокатом.

«У меня никогда не было с ним проблем по работе. Правда, Самедову нужно было внимание, ему нужно было говорить, что он лидер. Александр был немного ранимым футболистом, но в «Динамо» играл хорошо», — цитирует тренера «Чемпионат».

«Даже на закате карьеры играл качественно»

Ринат Билялетдинов, под руководством которого полузащитник успел сыграть несколько матчей в «Локомотиве», назвал карьеру хавбека выдающейся и предположил, что из Александра Самедова со временем может получиться хороший тренер.

«В целом Самедов и его ровесники на порядок выше тех, кого мы считаем лидерами сегодня. Так уж сложилось. Он, Кержаков, Аршавин — по сути, это последнее наше успешное поколение. Сможет ли Саша все свои умения и опыт передать новому поколению? Думаю, ему стоит попробовать, но главное, чтобы он, если решится на это, подошёл к этому с душой. Тренером надо родиться. Но чтобы понять, твоё этот или нет, ему надо попробовать», — заявил специалист RT.

Относительно личности и роли Александра Самедова в российском футболе высказался ещё один известный представитель тренерского цеха. Экс-наставник «Амкара», «Крыльев» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился своими воспоминаниями об игре хавбека. По словам опытного специалиста, он с удовольствием следил за карьерой игрока на протяжении долгих лет.

«Самедов — яркая личность! Я сразу обратил на него внимание в «Лужниках» в 2004 году. Он только начал осваиваться в основном составе «Спартака», а я приехал в Москву с «Крыльями». Мы были лидерами, но он играл против нас так дерзко и уверенно, что сразу запомнился мне. К тому же забил нам один из своих первых мячей за красно-белых», — признался тренер.

При этом Гаджиев назвал уход Самедова из футбола логичным и правильным поступком, но подчеркнул, что, несмотря на возраст, хавбек всегда оставался в оптимальной форме.

«Хочется говорить Александру только комплименты и благодарить за преданность нашей любимой игре. Отмечу, что даже на закате карьеры он качественно играл. Отличные обыгрыши, пасы с фланга и завершение. В его лице лига потеряла большого мастера. Но всему своё время», — резюмировал эксперт.