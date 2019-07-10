«Оренбург» без трансферов, экономный «Рубин» и скромные новички: кто будет бороться за выживание в новом сезоне РПЛ

Прошлогодний дебютант лиги «Оренбург» лишился ряда лидеров и не приобрёл ни одного футболиста им на замену, а «Рубин» покинул опытный наставник Курбан Бердыев. Чемпион ФНЛ «Тамбов» устроил кадровую революцию и пригласил в команду 15 новых игроков, а «Сочи» не успел полностью укомплектовать состав к старту чемпионата. RT прогнозирует, какие клубы будут бороться за выживание в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Оренбург»

Ориентировочный состав: Александр Довбня — Сергей Терехов, Михаил Сиваков, Савелий Козлов, Виталий Шахов, Андрей Малых — Рикардо Алвеш, Даниэль Мишкич, Вадим Афонин — Джордже Деспотович, Артём Галаджан.

Прошлогодний дебютант РПЛ «Оренбург» стал главной сенсацией прошлого сезона, с ходу заняв седьмое место в турнирной таблице, однако в новом футбольном году рискует вернуться в ФНЛ. Команду покинули целый ряд лидеров, в том числе Алексей Сутормин, а замены им нет.

Ситуация вокруг трансферной кампании «Оренбурга» осложнялась запретом на регистрацию новых игроков со стороны Российского футбольного союза (РФС). Вплоть до 2 июля клуб не имел права приобретать футболистов, однако впоследствии был временно амнистирован. Правда, пока оренбуржцы так и не смогли обеспечить появление в составе новых спортсменов и подходят к новому сезону без кадровых усилений.

Пока единственной радостью для болельщиков стало подписание нового контракта с главным тренером Владимиром Федотовым, однако и он отметил, что команде «жизненно необходимы трансферы».

«Рубин»

Ориентировочный состав: Иван Коновалов — Виталий Денисов, Егор Сорокин, Филип Уремович, Олег Данченко — Хвича Кварацхелия, Игорь Коновалов, Павел Могилевец, Вячеслав Подберёзкин, Зураб Давиташвили — Евгений Марков.

Весьма сложный сезон ждёт и «Рубин», проходящий через непростой этап в своей истории. В клубе не скрывают, что не располагают большими средствами и вынуждены экономить на всём. В конечном счёте Казань покинул даже Курбан Бердыев, который суммарно возглавлял команду на протяжении 15 лет и дважды приводил её к победе в чемпионате страны.

Его место занял Роман Шаронов. Проведший в «Рубине» большую часть карьеры 42-летний специалист ранее самостоятельно трудился лишь в молодёжной команде клуба.

Не обошлось и без ухода ведущих футболистов. В частности, защитник сборной России Руслан Камболов отправился в «Краснодар», а Игорь Калинин — в «Динамо».

Однако, в отличие от «Оренбурга», клуб не теряет попыток усилиться и даже сумел увести у «Локомотива» 18-летнего талантливого полузащитника Хвичу Кварацхелию. Кроме того, казанцы сначала опередили «Зенит» в борьбе за Алексея Сутормина, но в итоге футболист всё же отправился в Санкт-Петербург.

В любом случае ослабленному «Рубину» с молодым тренером во главе придётся серьёзно постараться, чтобы не попасть в зону стыковых матчей и обезопасить себя от вылета в ФНЛ.

«Крылья Советов»

Ориентировочный состав: Сергей Рыжиков — Дмитрий Комбаров, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов — Паул Антон, Артём Тимофеев, Дмитрий Кабутов, Антон Зиньковский, Срджан Мияйлович — Александр Соболев.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» сумели сохранить место в Премьер-лиге лишь в переходных матчах. В новом их может ждать повторение непростой борьбы за выживание. По крайней мере, состав команды представительнее не стал. Пополнили ростер самарцев пока лишь два футболиста: Дмитрий Комбаров и атакующий полузащитник из Молдавии Раду Гынсарь.

Примечательно, что экс-защитник «Спартака» тут же получил капитанскую повязку. Помимо него красно-белый десант в «Крыльях» будет представлен Олегом Тимофеевым, чья аренда была продлена. А вот Жано Ананидзе и Александр Самедов клуб покинули.

«Уфа»

Александр Беленов — Боян Йокич, Йонуц Неделчару, Павел Аликин, Алексей Никитин — Александр Сухов, Ондржей Ванек, Кэтэлин Карп, Оливье Тилл — Дмитрий Сысуев, Сильвестр Игбун.

Непростой сезон провела и «Уфа». Дебют в еврокубках дался команде крайне непросто, тем более на повышение в «Зенит» ушёл Сергей Семак. В результате от вылета коллектив спас Вадим Евсеев, который возглавил «Уфу» в конце марта.

В целом клуб остаётся верным себе и стремится в первую очередь зарабатывать на футболистах. Вот и нынешним летом башкортостанцы получили за Живоглядова, Дивеева и Сейдахмета суммарно €4,3 млн (по информации авторитетного портала Transfermarkt).

Компанию ушедшим может составить талантливый центральный защитник Йонуц Неделчару, который вместе со сборной Румынии добрался до полуфинала молодёжного чемпионата мира. Если верить СМИ, футболистом интересуются несколько итальянских клубов.

Взамен же «Уфа» взяла на перспективу молодых Фомина, Мохбалиева и Гиоргобиани, а также подписала контракт с опытным нападающим Андреем Козловым. Но пока состав команды вряд ли позволяет решать другие цели помимо борьбы за сохранение места в элите.

«Тамбов»

Ориентировочный состав: Гиорги Шелия — Евгений Шляков, Максим Осипенко, Седрик Гогуа, Гурам Тетрашвили — Владислав Кулик, Павел Карасёв, Валерий Чуперка, Бенито, Иван Марелов — Хызыр Аппаев.

После того как «Тамбов» впервые в истории пробился в Премьер-лигу, президент клуба Арсен Габуев заявил, что перед командой будет поставлена цель — пробиться в еврокубки. Однако финансовые возможности коллектива, по крайней мере на первых порах, вряд ли позволят ему решать столь масштабные задачи.

Красноречивый факт: после повышения в классе бюджет «Тамбова» практически не изменился. А спортивный директор Павел Худяков признался, что для РПЛ он «очень-очень маленький».

Дополнительной проблемой для клуба стала и неготовность собственного стадиона к проведению матчей Премьер-лиги. Из-за этого на старте сезона команде придётся принимать соперников в Саранске.

Однако, несмотря на все проблемы, «Тамбов» пытается сделать всё, чтобы остаться в элите. Летом в команде под руководством Александра Григоряна произошла настоящая кадровая революция — коллектив пополнили сразу 15 футболистов и примерно столько же его покинули.

Из новичков выделяются поигравший за «Амкар» и «Енисей» Михаил Костюков, Салли Муниру, который приходится младшим братом бывшему футболисту «Интера» и «Милана» Салли Мунтари, а также проведший почти 200 матчей в Премьер-лиге Владислав Кулик.

«Сочи»

Ориентировочный состав: Николай Заболотный — Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Иван Миладинович, Ибрагим Цаллагов — Евгений Песегов, Алексей Померко, Никита Бурмистров, Акмал Бахтияров — Максим Барсов, Дмитрий Полоз.

Совсем недавно ещё более туманным выглядело будущее другого новичка РПЛ — «Сочи». Команда долгое время оставалась без приобретений, а Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков, вопреки слухам, нашли другие варианты продолжения карьеры.

За несколько недель до начала сезона спортивный директор клуба Андрей Орлов прямо заявил, что у команды нет «ни состава, ни задач».

К счастью для поклонников южан, в последнее время ситуация начала налаживаться. Во-первых, «Сочи» взял в аренду у «Зенита» сразу несколько квалифицированных футболистов — Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза и Ибрагима Цаллагова. Двое из этой тройки успели поиграть за сборную России. Компанию им мог составить Антон Заболотный, но, если верить СМИ, нападающий не захотел идти на понижение зарплаты.

А вот с Владимиром Обуховым, Павлом Шакуро, Евгением Фроловым и Тимофеем Маргасовым были подписаны полноценные контракты.

Не мене важным событием стало и продление соглашений с двумя лидерами команды — полузащитником Никитой Бурмистровым и вратарём Николаем Заболотным.

Помимо этого, с «Сочи» тренировались бронзовый призёр Евро-2008 Динияр Билялетдинов и бывший вратарь сборной Сослан Джанаев, но о результатах просмотра пока ничего не известно.