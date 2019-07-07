Фанатский протест, песни про Ленинград и послание Фарфану: что происходило вокруг матча за Суперкубок России по футболу

Болельщики «Локомотива» устроили акцию протеста в ответ на ряд решений руководства клуба, в частности о повышении цен на билеты. Во время матча с «Зенитом» за Суперкубок России фанаты красно-зелёных отказались от поддержки своих футболистов на 35 минут. Их визави, напротив, подготовили несколько масштабных баннеров. Представители «Невского фронта» привезли на матч свыше 3 тыс. сине-бело-голубых флагов. Что происходило на трибунах и подступах к стадиону — в репортаже RT.

35-минутное молчание и красочные баннеры для «Зенита»

Открытие нового футбольного сезона чуть было не омрачил скандинавский циклон, пришедший в столичный регион. За два часа до старта матча за Суперкубок России над динамовским стадионом стянулись тучи, что внесло коррективы в развлекательную программу, организованную лигой на подступах к арене.

Также по теме Заблудившийся Дзюба, военные песни и поцелуи Сёмина: как «Локомотив» праздновал победу в Суперкубке После победы над «Зенитом» в матче за Суперкубок «Локомотив» шумно отпраздновал свой успех в раздевалке. Пение и эмоции Юрия Сёмина,...

В связи с надвигающейся непогодой болельщики спешили занять свои места на трибунах, однако делали остановку возле красочного стенда, где был выставлен трофей. Специально для болельщиков Российский футбольный союз и Российская премьер-лига (РПЛ) приняли решение вынести трофей за пределы чаши стадиона и предоставить зрителям возможность сделать на его фоне памятные фото.

Стоит отметить, что матч вызвал интерес не только у поклонников непосредственных участников игры, но и у болельщиков других команд. В толпе, движущейся по прилегающей территории, то и дело мелькали шарфы ЦСКА, «Химок», сборной России и хозяев арены — столичного «Динамо». Нейтральные зрители заняли места на центральных трибунах, сектора за воротами по традиции достались активным поклонникам «Локо» и «Зенита».

Пока команды на поле готовились к игре, фанаты тоже устроили разминку. Трибуны за воротами обменялись громогласными кричалками, обозначив свои приоритеты. Красно-зелёные вновь выразили доверие и уважение своему главному тренеру, исполнив на «Динамо» традиционную «Юрий Палыч, оле-оле». Петербуржцы ответили напоминанием о своём статусе. «К вам приехал чемпион страны!» — проскандировали сине-бело-голубые.

«В какой-то момент пошли мурашки по коже»

Отдельное внимание стоит уделить перформансам, которые приготовили болельщики. Здесь «Зенит» превзошёл москвичей. Представители «Невского фронта», прибывшие в столицу в количестве 6 тыс., устроили на трибуне красочную акцию с 3 тыс. флагов в сине-бело-голубых цветах клуба. Кроме того, зенитовцы посвятили футболистам баннер «Всегда быть первыми».

Представители фанатского движения «Локо» вывесили неброскую растяжку в честь покинувшего команду Дмитрия Тарасова, а основное место занял масштабный чёрный баннер в память об одном из авторитетных фанатов, который скончался незадолго до игры после тяжёлой болезни.

Трагические события внесли коррективы и в сценарий самого матча. Так, игра за Суперкубок началась с минуты молчания в память о погибших в Баренцевом море подводниках.

Футболисты «Локо» вышли на игру в майках со словами поддержки в адрес Джефферсона Фарфана. Форвард получил тяжёлую травму, выступая за сборную Перу на Кубке Америки, и за несколько часов до стартового свистка перенёс операцию на колене.

Начало матча запомнилось зрителям песнями в исполнении фанатов «Зенита». Под сводами «Динамо» прозвучала легендарная «Город над вольной Невой», которая благодаря акустике нового стадиона была слышна даже в подтрибунном помещении. Болельщики «Локо», напротив, соблюдали режим тишины. Это решение актив красно-зелёных принял после ряда заявлений руководства клуба и повышения цен на абонементы. В связи с этими событиями железнодорожники не поддерживали свою команду первые 35 минут игры.

А тут вот люди протестуют. Говорят, будут молчать 35 минут тем самым высказывая своё недовольство политикой руководства.



Сидим слушаем весь репертуар «Зенита». Акустика тут топовая! pic.twitter.com/NOCpsnXKKT — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 6 июля 2019 г.

По признанию генерального директора клуба Василия Кикнадзе, подобное поведение болельщиков стало для него неожиданностью.

«Если честно, всё это очень удивило меня. Не знаю, в чём дело, но буду узнавать. Я до игры не знал, что они будут молчать. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ребятам легче играть, когда идёт поддержка, тем более такая, какая есть у нас на трибунах», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

Однако футболисты «Локомотива» заставили своих болельщиков прервать молчание: после быстрого мяча, который Фёдор Смолов забил в ворота Андрея Лунёва, красно-зелёный сектор на мгновение ожил, несмотря на бойкот. Впрочем, эмоции быстро утихли, и игра продолжилась под аккомпанемент гостей из Северной столицы.

На 35-й минуте, как и было заявлено ранее, расклад на трибунах изменился. Фанаты москвичей закончили протест, бросили все силы на поддержку команды и заменили траурный баннер на выездную растяжку «Железнодорожники».

По словам игроков «Локомотива», именно этот момент во многом стал переломным для команды.

«Когда мы, наконец, услышали своих болельщиков, то настрой сменился. В какой-то момент пошли мурашки по коже. Дима Баринов сказал, что когда их поддержка вернулась, то у нас и игра пошла вперёд. Мы смогли победить во многом благодаря этому», — признался защитник красно-зелёных Брайан Идову.

«Такое ощущение, что чемпионат мира продолжается»

Активность фанатского сектора «Локомотива» повлияла не только на настрой футболистов, но и на восприятие игры с трибун. Стадион погрузился в непрекращающийся шум и звуки барабанов — не было слышно даже соседей по сектору. Такая обстановка поразила иностранных журналистов. Испанские репортёры, оставшиеся работать в Москве после ЧМ-2018, делились эмоциями с российскими коллегами.

«Такое ощущение, что чемпионат мира продолжается! Атмосфера такая же, как была год назад! Это удивительно, что дух того турнира остался жить в городе», — отметили зарубежные репортёры.

Отдельное внимание стоит уделить и самому стадиону «Динамо». Арена имени Льва Яшина, принявшая титульный матч, со своей задачей успешно справилась. Зрители смогли наблюдать за игрой в комфортных условиях, а сразу после финального свистка получили возможность быстро покинуть трибуны.

Но всё же незначительные недочёты, которые были выявлены во время тестовой встречи 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом», остались, к примеру, технические характеристики скамейки для тренеров и запасных игроков. Ранее главный наставник хозяев арены Дмитрий Хохлов жаловался, что из-за низкого расположения зоны он не видит поле. На этот раз с проблемами, судя по всему, столкнулся Юрий Сёмин. Возрастной тренер то и дело присаживался на постаменты для телевизионных камер или смотрел на действия подопечных, стоя на бровке, игнорируя своё место на скамейке.

Однако главный экзамен по проведению крупных матчей реконструированная арена сдала. Исторический стадион возвращается на футбольную карту Москвы. Следующая игра на «Динамо» состоится 21 июля. В рамках второго тура РПЛ хозяева площадки примут казанский «Рубин».