Черчесов заявил, что матч за Суперкубок России вызывает у него большой интерес

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом».
Черчесов заявил, что матч за Суперкубок России вызывает у него большой интерес
  • РИА Новости

«Безусловно, матч за Суперкубок, в котором сыграют два представителя России в Лиге чемпионов, вызывает у меня большой интерес. Наверное, как и у всех любителей футбола. Потому можно только поздравить всех нас с тем, что российский футбол открывает новый сезон», — цитирует Черчесова «Петербургский дневник».

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 6 июля в Москве, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19:00 мск.

Ранее Чорлука заявил, что для него важно победить в Суперкубке России.

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