Черчесов заявил, что матч за Суперкубок России вызывает у него большой интерес
- РИА Новости
«Безусловно, матч за Суперкубок, в котором сыграют два представителя России в Лиге чемпионов, вызывает у меня большой интерес. Наверное, как и у всех любителей футбола. Потому можно только поздравить всех нас с тем, что российский футбол открывает новый сезон», — цитирует Черчесова «Петербургский дневник».
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 6 июля в Москве, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19:00 мск.
Ранее Чорлука заявил, что для него важно победить в Суперкубке России.