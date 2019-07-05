Чорлука заявил, что для него важно победить в Суперкубке России

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Хорватский защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что, поскольку он трижды проигрывал в матчах за Суперкубок России, для него важно наконец-то завоевать трофей.
Чорлука заявил, что для него важно победить в Суперкубке России
  • РИА Новости

«Готовимся к «Зениту», как и к каждому сопернику. Важная игра и для нас, и для них, матч за трофей. Надеюсь обыграть чемпионов России. Для меня важно выиграть Суперкубок, я его уже трижды проигрывал. Надеюсь, завтра возьмём трофей», — цитирует Чорлуку «Чемпионат».

Хорватский футболист добавил, что он и его партнёры успели соскучиться по футболу за время летнего межсезонья. Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее стало известно имя главного арбитра матча за Суперкубок России по футболу.

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