Сёмин: не знаю, почему болельщики «Локомотива» молчали большую часть первого тайма

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поведение болельщиков своей команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом», а также анонсировал встречу с фанатами.

«Не знаю, почему болельщики молчали большую часть первого тайма. Но мы должны слышать друг друга. Мы всегда играли для болельщиков, они для нас — это главное. Наши фанаты преданные, ради них футболисты бьются. 9-го числа у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Наверное, послушаем какие-то претензии, это нужно делать», — сказал Сёмин.

Благодаря победе над «Зенитом» (3:2) «Локомотив» в третий раз завоевал Суперкубок России. До этого железнодорожники праздновали успех в 2003 и 2005 годах.

Ранее Сёмин рассказал об адаптации Мурило в «Локомотиве».