Сёмин: не знаю, почему болельщики «Локомотива» молчали большую часть первого тайма
«Не знаю, почему болельщики молчали большую часть первого тайма. Но мы должны слышать друг друга. Мы всегда играли для болельщиков, они для нас — это главное. Наши фанаты преданные, ради них футболисты бьются. 9-го числа у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Наверное, послушаем какие-то претензии, это нужно делать», — сказал Сёмин.
Благодаря победе над «Зенитом» (3:2) «Локомотив» в третий раз завоевал Суперкубок России. До этого железнодорожники праздновали успех в 2003 и 2005 годах.
Ранее Сёмин рассказал об адаптации Мурило в «Локомотиве».