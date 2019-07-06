Сёмин: не знаю, почему болельщики «Локомотива» молчали большую часть первого тайма

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поведение болельщиков своей команды в матче за Суперкубок России с «Зенитом», а также анонсировал встречу с фанатами.

«Не знаю, почему болельщики молчали большую часть первого тайма. Но мы должны слышать друг друга. Мы всегда играли для болельщиков, они для нас — это главное. Наши фанаты преданные, ради них футболисты бьются. 9-го числа у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Наверное, послушаем какие-то претензии, это нужно делать», — сказал Сёмин.

Благодаря победе над «Зенитом» (3:2) «Локомотив» в третий раз завоевал Суперкубок России. До этого железнодорожники праздновали успех в 2003 и 2005 годах.

Ранее Сёмин рассказал об адаптации Мурило в «Локомотиве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить