Сёмин рассказал об адаптации Мурило в «Локомотиве»
«Вся команда была хороша, отдельно игроков мы оценим в Баковке, в комнате для теории. Вписался ли Мурило в команду? Если он играет, значит… Сегодня я всеми доволен. Мурило — игрок нашего «Локомотива», будем работать с ним, содействовать. Остальное зависит от него», — сказал Сёмин после матча.
Мурило Серкейра перешёл в московский «Локомотив» в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Юрий Сёмин неоднократно намекал, что футболист был приобретён без его согласия.
Ранее новичок «Локомотива» Мурило присоединился к команде на сборе в Австрии.