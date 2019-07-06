Сёмин рассказал об адаптации Мурило в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что выход на поле бразильского новичка команды Мурило в матче за Суперкубок России может служить ответом на вопрос, вписался ли он в коллектив.

«Вся команда была хороша, отдельно игроков мы оценим в Баковке, в комнате для теории. Вписался ли Мурило в команду? Если он играет, значит… Сегодня я всеми доволен. Мурило — игрок нашего «Локомотива», будем работать с ним, содействовать. Остальное зависит от него», — сказал Сёмин после матча.

Мурило Серкейра перешёл в московский «Локомотив» в летнее трансферное окно. Главный тренер команды Юрий Сёмин неоднократно намекал, что футболист был приобретён без его согласия.

Ранее новичок «Локомотива» Мурило присоединился к команде на сборе в Австрии.