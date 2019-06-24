Новичок «Локомотива» Мурило присоединился к команде на сборе в Австрии

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Бразильский защитник Серкейра Мурило, который недавно перешёл в московский футбольный клуб «Локомотив», присоединился к команде на первом сборе в австрийском Бад Кляйнкирххайме.
Новичок «Локомотива» Мурило присоединился к команде на сборе в Австрии
  • ©fclm.ru

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

До этого главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин говорил, что не знает о футбольных качествах Мурило, и заявлял, что игрок будет готовиться с молодёжной командой и фарм-клубом красно-зелёных «Казанкой».

Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в бразильской Серии А. В нём не отличился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

О его переходе в «Локомотив» было объявлено 18 июня.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что конфликта с Сёминым по трансферу Мурило не было.

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