Новичок «Локомотива» Мурило присоединился к команде на сборе в Австрии
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Об этом сообщает официальный сайт клуба.
До этого главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин говорил, что не знает о футбольных качествах Мурило, и заявлял, что игрок будет готовиться с молодёжной командой и фарм-клубом красно-зелёных «Казанкой».
Мурило является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в бразильской Серии А. В нём не отличился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.
О его переходе в «Локомотив» было объявлено 18 июня.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что конфликта с Сёминым по трансферу Мурило не было.