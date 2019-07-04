Футболист Полоз перешёл в «Сочи»

Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» объявил о переходе в клуб нападающего Дмитрия Полоза.

«Дмитрий Полоз стал новым игроком «Сочи». Воспитанник ставропольского футбола присоединится к коллективу в Сочи. Прошлый сезон Дмитрий провёл в казанском «Рубине» на правах аренды, где в 27 играх забил пять голов. Добро пожаловать в «Сочи», Дмитрий!» — гласит запись в Twitter «Сочи».

Права на Дмитрия Полоза принадлежали «Зениту», за который 27-летний нападающий выступал с 2017 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отозвал Полоза из «Ростова».