«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

Санкт-петербургский «Зенит» вернул в свои ряды нападающего Дмитрия Полоза.

Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».

Форвард перешёл в состав «сине-бело-голубых» в 2017 году. В прошлом сезоне футболист выступал в «Рубине» на правах аренды. За казанский клуб нападающий сыграл 27 матчей и забил пять голов. Нынешним летом Полоз проходил предсезонный сбор с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер.