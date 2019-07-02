«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»

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Санкт-петербургский «Зенит» вернул в свои ряды нападающего Дмитрия Полоза.
«Зенит» отозвал Полоза из «Ростова»
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Как сообщает официальный аккаунт «Ростова» в Twitter, форвард Дмитрий Полоз возвращается из расположения команды в состав санкт-петербургского «Зенита».

Форвард перешёл в состав «сине-бело-голубых» в 2017 году. В прошлом сезоне футболист выступал в «Рубине» на правах аренды. За казанский клуб нападающий сыграл 27 матчей и забил пять голов. Нынешним летом Полоз проходил предсезонный сбор с «Ростовом». 

Ранее сообщалось, что «Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер.

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