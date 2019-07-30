Самедов рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, чем хотел бы заняться после завершения профессиональной карьеры.
Самедов рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры
  • ©kc-camapa.ru

«В идеале вижу себя каким-нибудь спортивным директором. Работать в клубе — мне это интересно. Хочу работать именно в футболе. Тренировать — вряд ли, хотя многое может поменяться. Хочется именно комплектовать команду, мне это интересно», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

30 июля 34-летний Самедов объявил о завершении карьеры, на протяжении которой играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».

Ранее он признался, что не нашёл причин продолжать карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить