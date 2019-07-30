Самедов рассказал, чем хочет заняться после завершения карьеры

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, чем хотел бы заняться после завершения профессиональной карьеры.

«В идеале вижу себя каким-нибудь спортивным директором. Работать в клубе — мне это интересно. Хочу работать именно в футболе. Тренировать — вряд ли, хотя многое может поменяться. Хочется именно комплектовать команду, мне это интересно», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

30 июля 34-летний Самедов объявил о завершении карьеры, на протяжении которой играл за такие клубы, как «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».

Ранее он признался, что не нашёл причин продолжать карьеру.