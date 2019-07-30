Самедов признался, что не нашёл причин продолжать карьеру

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал своё решение завершить профессиональную карьеру.

«Были предложения, но они не совсем устраивали. Я должен был понимать, ради чего мне надо это делать. В 35 лет нужно, чтобы устраивала финансовая составляющая. Семья в Москве, перевозить её в другой город на данный момент не вариант. Нужны веские причины для того, чтобы продолжать карьеру, и я их не нашёл», — приводит слова Самедова «Спорт-Экспресс».

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году. В разное время он играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». В его активе титул чемпиона РПЛ, завоёванный со «Спартаком», а также победы в Кубке и Суперкубке России как в составе красно-белых, так и с «Локомотивом».

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал решение Самедова завершить профессиональную карьеру.