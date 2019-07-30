«Не нашёл веских причин продолжать»: Самедов объявил о завершении карьеры футболиста

Александр Самедов завершил карьеру футболиста. Полузащитник выступал за «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Москву» и «Крылья Советов». Он четыре раза выигрывал Кубок России по футболу, а в 2017-м вместе с красно-белыми стал чемпионом страны. В составе сборной РФ Самедов дебютировал лишь в 27 лет, но успел провести 53 мачта. В частности, он выходил на поле во всех пяти матчах национальной команды на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

«Должен был понимать, ради чего мне нужно это делать»

Бывший футболист сборной России и воспитанник московского «Спартака» Александр Самедов объявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний спортсмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«Дорогие мои друзья, близкие, болельщики. Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Всё это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом. Хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась. Я этого достиг. Счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего», — написал Самедов.

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» поблагодарил за поддержку своих близких и друзей, а также тренеров, бывших партнёров и болельщиков.

«Каждый из вас навсегда в моём сердце!» — заключил полузащитник.

Последний этап игровой карьеры Самедов провёл в «Крыльях Советов». После разрыва контракта со «Спартаком» хавбек отправился в Самару, где девять раз выходил на поле и отметился тремя результативными передачами. Спортсмен демонстрировал высокий уровень и приносил пользу коллективу, но полноценно провести заключительный отрезок сезона ему не удалось. Сначала Александр получил травму в игре 23-го тура с «Рубином», вследствие чего пропустил матч с «Динамо», а затем остался вне заявки в трёх заключительных встречах первенства с «Ахматом», «Спартаком» и ЦСКА.

По окончании сезона клуб и футболист не стали продлевать контракт, а Самедов стал свободным агентом. При этом интерес к спортсмену проявляли сразу несколько клубов РПЛ. По информации СМИ, в услугах опытного полузащитника были заинтересованы дебютант лиги «Сочи» и «Уфа». При этом сам он не исключал возможного отъезда за рубеж и выступления в Азербайджане.

«Вполне возможно. Мне сложно сейчас об этом говорить, многое будет зависеть от ситуации... Почему бы и нет», — признался Самедов Azerisport в конце мая.

Однако даже интерес ряда клубов не убедил Александра продолжить выступления. По его словам, причиной стало отсутствие по-настоящему интересных вариантов продолжения карьеры.

«Много факторов. Были предложения, но они не совсем устраивали. Должен был понимать, ради чего мне нужно это делать. В 35 лет нужно, чтобы устраивала финансовая составляющая. Семья в Москве, перевозить её в другой город на данный момент не вариант. Нужны веские причины, чтобы продолжать карьеру. И я их не нашёл», — сказал Александр.

При этом он добавил, что не намерен полностью уходить из футбола и хочет попробовать себя в должности спортивного директора.

«Хочу работать именно в футболе. Тренировать — вряд ли, хотя многое может поменяться», — заключил Самедов.

Чемпион России и четырёхкратный обладатель кубка страны

За свою карьеру Самедов успел поиграть за ряд грандов российского футбола. Первым профессиональным клубом Александра стал московский «Спартак», за который он выступал на протяжении трёх лет. Дебютный матч пришёлся на дерби с «Торпедо», завершившийся поражением красно-белых с минимальным счётом. Сам полузащитник вышел в стартовом составе, а на 73-й минуте был заменён на Андрея Стрельцова.

В итоге спортсмен помог команде выиграть Кубок России, но так и не смог стать твёрдым игроком основы. Самым удачным для него стал сезон-2004, в ходе которого он 29 раз появлялся на поле и шесть раз огорчал голкиперов соперника. Но после прихода на тренерский мостик Александр Старкова хавбек потерял место в старте. В 2005-м ряды красно-белых пополнил также игравший на позиции правого полузащитника Владимир Быстров, а Самедов был продан в «Локомотив».

Вплоть до 2017 года именно выступление за красно-зелёных считалось самым успешным в карьере Александра. Суммарно он провёл в «Локомотиве» семь лет и за это время успел стать одним из символов коллектива. Вместе с ним он трижды завоёвывал бронзовые медали чемпионата России и столько же раз выигрывал кубок страны.

Как и в случае со «Спартаком», который Самедов покидал в не самой дружественной атмосфере, расставание с «Локомотивом» получилось скандальным. В заключительный год выступления за железнодорожников Александр изъявил желание вновь перейти в стан красно-белых, чем логично вызвал негодование со стороны главного тренера Юрия Сёмина. Сначала наставник сократил игровое время футболиста, а затем и вовсе перевёл его в дубль.

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Как показало время, решение Самедова оказалось правильным. Он пополнил состав «Спартака» зимой 2017 года, а менее чем через полгода впервые в своей карьере стал чемпионом России по футболу. При этом сам Александр сыграл огромную роль в триумфе красно-белых, став автором трёх победных голов в матчах РПЛ. Так, благодаря его точным ударам были добыты важнейшие очки в играх с «Зенитом», «Анжи» и «Амкаром».

Кроме того, победа в РПЛ совпала со стартом самого успешного этапа в карьере Самедова в рамках выступления за сборную. С 2013 года полузащитник активно привлекался в национальную команду, но твёрдым игроком основы стал именно при Станиславе Черчесове. Под его руководством он принял участие в 23 из 25 официальных встреч, пропустив лишь контрольные матчи с Аргентиной и Испанией. В тот период хавбек восстанавливался после разрыва мышцы бедра.

При этом в его активе значатся как три матча на Кубке конфедераций, так и выход на поле во всех пяти встречах домашнего чемпионата мира по футболу. Самедов не смог отметиться результативными действиями, зато каждый раз выходил на поле в старте. По окончании мундиаля Александр составил компанию Игорю Акинфееву, Сергею Игнашевичу и Юрию Жиркову, объявив о прекращении выступлений за национальную команду.