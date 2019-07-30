Самедов объявил о завершении карьеры футболиста

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры.
Самедов объявил о завершении карьеры футболиста
  • Reuters

Об этом 34-летний спортсмен сообщил в своём Instagram.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году. В разное время он играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». В его активе титул чемпиона РПЛ, завоёванный со «Спартаком», а также победы в Кубке и Суперкубке России как в составе красно-белых, так и с «Локомотивом».

За сборную России, карьеру в которой он завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, Самедов провёл 53 матча и забил семь мячей.

Ранее сообщалось, что Джордан Ларссон и Андре Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля.

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