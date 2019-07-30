Гол Азмуна на 11-й секунде, разгром «Сочи» и конфуз «Спартака»: чем запомнился третий тур РПЛ

«Зенит» одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу благодаря мячу Сердара Азмуна в ворота «Оренбурга» уже на 11-й секунде. «Краснодар» разгромил «Сочи». «Динамо» одержало первую победу на своём новом стадионе, а «Спартак» неожиданно уступил «Тамбову». RT рассказывает о самых интересных событиях третьего тура РПЛ.

Первая победа «Динамо» на новом стадионе и курьёзные голы

Открылся тур противостоянием «Динамо» и «Урала» в Москве. Бело-голубые после обидного поражения от «Рубина» сумели реабилитироваться перед болельщиками и одержали первую в истории победу на новом стадионе.

Причём если в предыдущих встречах подопечным Дмитрия Хохлова часто не везло, то на этот раз Фортуна, напротив, повернулась к ним лицом. Уже к перерыву «Динамо» вело 2:0 благодаря двум во многом случайным голам. Сначала мяч от бедра Артура Юсупова залетел в дальнюю девятку, а затем Рамиль Шейдаев, падая, умудрился отдать результативную передачу на Кирилла Панченко.

Впрочем, и во втором тайме хозяева вполне могли увеличить преимущество. «Урал» же прервал победную серию и в целом провёл невразумительный матч.

Гол-красавец «Крыльев Советов» и первая победа «Уфы»

Если «Урал» в пятницу прервал свою победную серию, то «Уфа» в субботу — серию из двух поражений. Дома команде из Башкортостана удалось обыграть «Крылья Советов». Хозяева начали игру довольно активно и в середине первого тайма закономерно открыли счёт. Даниил Фомин головой замкнул подачу Александра Сухова с фланга.

Однако «Крыльям» удалось отыграться уже спустя четыре минуты. Срджан Мияйлович нанёс потрясающий удар из-за пределов штрафной точно в девятку, причём результативной передачей в данном случае отметился забивший три мяча в первых двух турах Александр Соболев.

Вновь выйти вперёд «Уфе» помог удачный рикошет от спины Владимира Полуяхтова после подачи углового.

Во втором тайме гости изо всех сил пытались отыграться, но сделать это так и не смогли, хотя создали немало опасных моментов. Так, на второй добавленной минуте вышедший на замену Егор Голенков из убойной позиции умудрился пробить выше ворот.

Спорные решения судьи и невезение «Спартака»

Главная же сенсация тура произошла в Саранске, где «Тамбов» принял «Спартак». Новичку Премьер-лиги удалось не только обыграть красно-белых, но и оставить свои ворота в неприкосновенности. Впрочем, после матча Олег Кононов справедливо сетовал на невезение, ведь его подопечные по ходу встречи четыре раза попали в стойки ворот.

Хозяева же грамотно распорядились стандартными положениями. Ещё в первом тайме Седрик Гогуа после подачи со штрафного и скидки партнёра открыл счёт. Судья Михаил Вилков поначалу хотел отменить гол из-за офсайда, но, посовещавшись с помощником, указал на «центр».

Хозяева после перерыва забили и второй мяч, на этот раз отличился Сослан Таказов. Так «Тамбов» одержал первую в истории победу в РПЛ, а «Спартак» в очередной раз оконфузился.

Сейвы Сафонова и дубль Игнатьева

Другой новичок элитного дивизиона — «Сочи» — потерпел крупное поражение от «Краснодара» — 0:3. Причём счёт не должен вводить в заблуждение, поскольку гости создали немало моментов, но выше всяких похвал сыграл Матвей Сафонов.

Порадовали и другие воспитанники клуба. Иван Игнатьев впервые в новом сезоне получил место в основе и отблагодарил Мурада Мусаева двумя забитыми мячами. А Магомед-Шапи Сулейманов вновь результативно вышел на замену, причём мяч форварда получился просто потрясающим.

Также нельзя не отметить дебют в составе «Краснодара» Маркуса Берга. Швед вышел на замену ближе к финальному свистку и упустил пару возможностей открыть лицевой счёт в новой команде.

Травма Дзюбы и удобный соперник для «Зенита»

Действующий чемпион «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» благодаря мячу Сердара Азмуна уже на 11-й секунде. Этот гол стал одним из самых быстрых в истории РПЛ. Быстрее в Премьер-лиге забивал только спартаковец Эмануэль Эменике в матче с «Аланией» в 2012-м. Нигериец отличился уже на девятой секунде, причём ассистировал ему также Артём Дзюба.

Впрочем, хозяева после этого не отсиживались в обороне и могли не раз поразить ворота Андрея Лунёва. Однако удача в этот вечер была явно не на их стороне. Один Сергей Терехов не реализовал несколько стопроцентных моментов и однажды попал в перекладину.

Выше всяких похвал действовал и Андрей Лунёв, которого после матча персонального похвалил даже президент «Зенита» Александр Медведев.

А сразу после перерыва гости заработали неоднозначный пенальти за игру рукой Савелия Козлова. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Дзюба. Примечательно, что для него этот мяч стал 102-м в чемпионатах России и по этому показателю он обошёл своего наставника Сергея Семака. Правда, в концовке матча из-за лёгкого дискомфорта, связанного с игрой на искусственном покрытии, нападающему пришлось попросить замену.

Без Дзюбы питерцы сохранили свои ворота на замке и одержали третью победу подряд в РПЛ. Мало того, «Зенит» стал второй командой в истории чемпионатов страны после ЦСКА, которой удалось набрать 1000 очков.

«Оренбург» же проиграл питерцам в пятый раз подряд. Так плохо в национальном первенстве с «Зенитом» не играла ни одна команда.

Три мяча «Ростова» и усталость «Арсенала»

А тульский «Арсенал» после поражения от «Нефтчи» в дебютном матче в еврокубках дома проиграл «Ростову». Неудачу можно объяснить и ротацией, которую решил применить Игорь Черевченко: в стартовый состав не попали Михаил Левашов, Кирилл Комбаров и Игорь Горбатенко.

Гости воспользовались этим и одержали вторую победу в новом сезоне РПЛ. Открыл счёт великолепным ударом со штрафного Роман Ерёменко. Уже после перерыва Алексей Ионов после изящного заброса Эльдора Шомурдова удвоил преимущество подопечных Валерия Карпина. А поставил точку в матче сам Шомурдов.

При этом «Арсеналу» дважды удавалось сокращать отставание до минимума, но зацепиться за ничью у «канониров» не получилось. Не помог команде и дебютировавший Александр Ломовицкий. А уже в четверг их ждёт тяжелейший ответный матч с «Нефтчи» в Баку.

Жёсткая борьба в дерби и минимум моментов

В центральном матче тура сошлись ЦСКА и «Локомотив». Армейцы проигрывали железнодорожникам дома дважды подряд и не собирались продолжать эту неудачную серию. В итоге игра вышла не самой зрелищной с минимумом опасных моментов, но невероятно боевой. Как результат — сразу три травмы. Различные повреждения получили Дмитрий Живоглядов, Виктор Васин и Кристиян Бистрович.

Судьбу противостояния в результате решил VAR. Судья Владислав Безбородов дважды ходил смотреть повтор. В самом начале встречи мяч, казалось, попал в руку Живоглядову в штрафной «Локо», но рефери фол не зафиксировал.

Зато в конце первого тайма помощники подсказали Безбородову, что на Фёдоре Чалове нарушил правила Мурило, и на этот раз арбитр указал на точку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал сам пострадавший.

Во втором тайме гости изо всех сил пытались отыграться, но по сути не имели опасных моментов. Однако незадолго до финального свистка в ситуации очень похожей на эпизод с падением Чалова в штрафной сбили Фёдора Смолова. Но Безбородов в данной ситуации повтор смотреть не стал.

Семь очков «Рубина» и второй матч на «ноль» Дюпина

А завершился тур победой «Рубина» над «Ахматом» с минимальным счётом. Казанцы дома начали игру достаточно активно и даже поразили ворота соперника, но мяч Евгения Маркова был отменён из-за положения вне игры.

Но ближе к перерыву преимущество перехватили уже гости, которые создали несколько опасных моментов у ворот Юрия Дюпина. К счастью для подопечных Романа Шаронова, голкипер, как обычно, действовал выше всяких похвал.

Единственный же гол был забит за 20 минут до конца встречи, когда Павел Могилевец на чужой половине поля отобрал мяч у Олега Иванова и вывел один на один с Евгением Городовым вышедшего на замену Видара Кьяртанссона. Исландец свой момент использовал и принёс «Рубину» важнейшую победу.

Так коллектив из Казани, которому в преддверии сезона многие прочили борьбу за выживание, набрал в трёх первых турах РПЛ семь очков и делит второе место в турнирной таблице с «Ростовом». При этом коллектив Шаронова пропустил лишь однажды.