Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Краснодар», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Краснодару» принесли голы Ивана Игнатьева, забившего на 14-й и 42-й минутах, а также Магомеда-Шапи Сулейманова, отличившегося на 80-й минуте.
«Сочи» завершал матч вдесятером. На 77-й минуте вторую жёлтую карточку получил Эльмир Набиуллин.
В четвёртом туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Зенитом», а «Сочи» на своём поле примет «Уфу».
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Тамбову» в третьем туре РПЛ.