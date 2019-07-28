«Зенит» обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ и единолично возглавил таблицу

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Санкт-петербургский «Зенит» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде победил «Оренбург».
«Зенит» обыграл «Оренбург» в третьем туре РПЛ и единолично возглавил таблицу
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Встреча, проходившая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Уже на 12-й секунде встречи Дзюба вывел Азмуна один на один с вратарём, а иранец открыл счёт в матче. В середине второго тайма отличился уже сам Артём — российский форвард реализовал пенальти.

«Зенит» стал единственной командой РПЛ, выигравшей три стартовых поединка в сезоне-2019/20, и единолично возглавил турнирную таблицу. «Оренбург» проиграл третий матч подряд.

Ранее Круговой заявил, что не контактировал с «Зенитом».

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